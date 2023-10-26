УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 3-го тура группового этапа в Лиге чемпионов.

Защитник "РБ Лейпциг" Давид Раум забил гол в матче с "Црвеной Звездой" (3:1), совершил один отбор и 7 раз возвращал владения.

Форвард "Фейеноорда" Сантьяго Хименес сделал дубль в матче с "Лацио" (3:1), нанеся 5 ударов по воротам.

Форвард "Порту" Эванилсон забил три гола в матче с "Антверпеном" (4:1) из трех ударов по воротам.

Форвард "Арсенала" Габриэл Жезус забил гол и сделал ассист в матче с "Севильей" (2:1), нанеся 4 удара по воротам.