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Один из авторов голов Руха U19 в Юношеской лиге УЕФА: Победили закономерно

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Львовяне одолели Сараево

Один из авторов голов Руха U19 в Юношеской лиге УЕФА: Победили закономерно

Фото - ФК Рух / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Один из авторов голов Руха U19 в матче Юношеской лиги УЕФА Константин Квас прокомментировал результат команды, а также свою игру. Напомним, львовяне выиграли 3:1 (первый матч – 1:1) и прошли в следующий раунд.

– "Наша победа вполне закономерна. Почти весь матч мы превосходили соперника. Возможно, в конце матча было уже труднее, ведь команда подсела физически – игра была сложной. Но мы удержали результат, хорошо сыграли, удалось забить три гола. Эта волевая победа даст нам хороший импульс, чтобы успешно сыграть в следующих матчах.

Конечно, неприятно пропускать на первых минутах. Но мы смогли проявить характер и победить "Сараево". Хочу поблагодарить Евгения Пастуха – он отдал невероятную передачу на меня в эпизоде, когда я забивал второй гол. Мне оставалось только переправить мяч в сетку.

Сейчас у нас фантастические эмоции, мы очень счастливы. Знаю, что наш следующий соперник – "Мидтьюлланн", который в серии пенальти победил "Фамаликан". Теперь будем бороться с датчанами", - сказал Квас.

Напомним, что с датским "Мидтьюлланном" "Рух" сыграет в ноябре. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в весеннюю стадию турнира.

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В статье: Юношеская Лига УЕФА Рух U19 (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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