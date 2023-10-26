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Один из авторов голов Руха U19 в Юношеской лиге УЕФА: Победили закономерно
Львовяне одолели Сараево
Фото - ФК Рух / автор невідомий
Один из авторов голов Руха U19 в матче Юношеской лиги УЕФА Константин Квас прокомментировал результат команды, а также свою игру. Напомним, львовяне выиграли 3:1 (первый матч – 1:1) и прошли в следующий раунд.
– "Наша победа вполне закономерна. Почти весь матч мы превосходили соперника. Возможно, в конце матча было уже труднее, ведь команда подсела физически – игра была сложной. Но мы удержали результат, хорошо сыграли, удалось забить три гола. Эта волевая победа даст нам хороший импульс, чтобы успешно сыграть в следующих матчах.
Конечно, неприятно пропускать на первых минутах. Но мы смогли проявить характер и победить "Сараево". Хочу поблагодарить Евгения Пастуха – он отдал невероятную передачу на меня в эпизоде, когда я забивал второй гол. Мне оставалось только переправить мяч в сетку.
Сейчас у нас фантастические эмоции, мы очень счастливы. Знаю, что наш следующий соперник – "Мидтьюлланн", который в серии пенальти победил "Фамаликан". Теперь будем бороться с датчанами", - сказал Квас.
Напомним, что с датским "Мидтьюлланном" "Рух" сыграет в ноябре. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в весеннюю стадию турнира.
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