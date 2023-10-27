Старания Судакова и Ризныка на фоне общих заниженных ожиданий. Обзор матча Барселона – Шахтер

Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.

Все уже устали критиковать Матвиенко, но что делать? Почему "Шахтер" провалился в опорной зоне, как воспитанники Ла Масии могли громить "горняков", что успел сделать Пушич – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста. И еще несколько слов о других интересных поединках главного клубного европейского турнира.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:50 – "Барселона" – "Шахтер" (2:1);

11:51 – Про остальные матчи ЛЧ;