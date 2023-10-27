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Старания Судакова и Ризныка на фоне общих заниженных ожиданий. Обзор матча Барселона – Шахтер
Привез команду в Испанию один тренер, а вывел на поле уже другой
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
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Все уже устали критиковать Матвиенко, но что делать? Почему "Шахтер" провалился в опорной зоне, как воспитанники Ла Масии могли громить "горняков", что успел сделать Пушич – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста. И еще несколько слов о других интересных поединках главного клубного европейского турнира.
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Таймкоды:
00:50 – "Барселона" – "Шахтер" (2:1);
11:51 – Про остальные матчи ЛЧ;
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