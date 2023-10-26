Спасение Ризныка в матче против Барсы вошло в топ-5 сейвов 3-го тура ЛЧ. ВИДЕО
УЕФА опубликовал топ-5 сейвов ЛЧ недели
shakhtar.com
УЕФА на своих официальных ресурсах опубликовал пять лучших сэйвов голкиперов в 3-м туре группового раунда
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В список вошел и сэйв украинского кипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка в матче против "Барселоны" (1:2). Речь идет об эпизоде на 8-й минуте, когда украинский вратарь парировал удар Фермина Лопеса.
Также в нарезке лучших сэйвов спасения Ника Поупа ("Ньюкасл"), Омри Глазера ("Црвена Звезда"), Майка Меньяна ("Милан") и Грегора Кобеля ("Боруссия" Д).
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kyler-88 (Україна)
26.10.2023 в 21:24
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