Спасение Ризныка в матче против Барсы вошло в топ-5 сейвов 3-го тура ЛЧ. ВИДЕО

УЕФА на своих официальных ресурсах опубликовал пять лучших сэйвов голкиперов в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

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В список вошел и сэйв украинского кипера "Шахтера" Дмитрия Ризныка в матче против "Барселоны" (1:2). Речь идет об эпизоде на 8-й минуте, когда украинский вратарь парировал удар Фермина Лопеса.

Также в нарезке лучших сэйвов спасения Ника Поупа ("Ньюкасл"), Омри Глазера ("Црвена Звезда"), Майка Меньяна ("Милан") и Грегора Кобеля ("Боруссия" Д).