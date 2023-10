Форвард Порту признан лучшим игроком 3-го тура ЛЧ. Оформил хет-трик за тайм. ВИДЕО

УЕФА назвал лучшего игрока 3-го тура Лиге чемпионов . Им стал признан бразильский форвард "Порту" Эванилсон.

На счету 24-летнего нападающего хет-трик в матче против "Антверпена", который завершился победой португальской команды 4:1.

Интересно, что Эванилсон вышел на замену в перерыве, но успел за 45 минут забить три гола.

Кроме него, на приз лучшему игроку недели претендовали форвард "Арсенала" Габриэл Жезус, Сантьяго Хименес из "Фейенорда" и защитник "РБ Лейпциг" Давид Раум.

???????? It had to be the hat-trick hero. Well played, Evanilson ????????#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/msrS6G80me