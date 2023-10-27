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Форвард Порту признан лучшим игроком 3-го тура ЛЧ. Оформил хет-трик за тайм. ВИДЕО

Лига Чемпионов
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Эванилсон разгромил Антверпен

Форвард Порту признан лучшим игроком 3-го тура ЛЧ. Оформил хет-трик за тайм. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА назвал лучшего игрока 3-го тура Лиге чемпионов. Им стал признан бразильский форвард "Порту" Эванилсон.

На счету 24-летнего нападающего хет-трик в матче против "Антверпена", который завершился победой португальской команды 4:1.

Интересно, что Эванилсон вышел на замену в перерыве, но успел за 45 минут забить три гола.

Кроме него, на приз лучшему игроку недели претендовали форвард "Арсенала" Габриэл Жезус, Сантьяго Хименес из "Фейенорда" и защитник "РБ Лейпциг" Давид Раум.

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