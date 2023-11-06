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Жюль Кунде: Я знаю, какая ситуация сейчас в Украине. Шахтеру приходится долго путешествовать, чтобы играть
Защитник Барселоны пообщался с прессой перед матчем с Шахтером
Фото - Аліна Єрофеєва
В преддверии матча с "Шахтером" защитник "Барселоны" Жюль Кунде пообщался с СМИ в рамках традиционной пресс-конференции. На мероприятии побывала корреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
- "Барселона" проиграла Эль-Классико, но затем обыграла "Реал Сосьедад". Какая атмосфера в раздевалке сейчас?
- Все хорошо. Да, есть вещи, которые нам нужно улучшить. Но мы довольны результатом, который получили в последнем матче в чемпионате Испании. В раздевалке хорошая атмосфера, мы хотим завтра выиграть, для нас важно получить три очка.
– Каков уровень доверия в вашей команде между защитниками и вратарем? В частности, каким он был в последнем матче против "Сосьедада"?
– Нет у нас проблем. Мы с "Реал Сосьедад" играли хорошо, выиграли у команды, которая была очень настроена против нас. Чемпионат длинный, впереди еще много матчей, поэтому мы намерены продолжать демонстрировать свою игру.
- Согласны ли вы с тем, что в последнем матче "Барселона" играла не очень хорошо?
- Как я уже говорил, чемпионат – длинный. В каждой игре мы хотим добывать три очка. У нас есть над чем работать. Мы это делали раньше, продолжим и сейчас.
– Как вы оцениваете конкуренцию за место в основе с Мартинесом?
- Я настроен на то, чтобы соревноваться за место в составе и буду дальше работать над собой.
– В последнем матче с "Реал Сосьедадом" ваша команда часто теряла мячи. Вы обсуждали это в команде?
– Да, мы работаем над этим. Безусловно, есть вещи, которые мы должны делать лучше.
- Вам комфортнее всего играть в роли правого латераля?
– Да, это та позиция, где я чувствую себя наиболее комфортно.
– В этой Лиге чемпионов вы пропустили первый гол именно от "Шахтера". Кто из игроков этой команды самый опасный для вас и почему?
- Я не могу назвать конкретного игрока, потому что вся команда играет хорошо коллективно. Что касается предыдущего матча, то первая его часть была полностью за "Барселоной". "Шахтер" активизировался во втором тайме и создал нам проблемы благодаря прессингу.
– Как прошел ваш процесс восстановления?
– Это тяжелый процесс, он длится долго. Хави оказывал мне полную поддержку.
– Есть ли для вас что-то особенное в том, что вы играете против команды, в стране которой идет война?
– Да, я знаю, какая ситуация сейчас в Украине. "Шахтеру" приходится долго путешествовать, чтобы играть. Но поскольку мы уже здесь, давайте играть в футбол.
- В конце матча с "Реал Сосьедадом" "Барселона" немного потеряла концентрацию. Так ли это?
– Да, мы над этим работаем. В этом сезоне в нашем составе много молодых игроков, поэтому мы имеем над чем работать.
Отметим, что матч "Шахтер" – "Барселона" состоится 7 ноября в 19:45.
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