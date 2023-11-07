Манчестер Сити – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

"Манчестер Сити" находится на расстоянии одной победы от того, что закрыть все вопросы группового этапа и спокойно доигрывать два матча, которые остались у них по расписанию.

В первом матче между этими коллективами швейцарцы эпизодами показывали интересный футбол, но разница в классе дала о себе знать. Будет ли разница в классе решающей на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 ноября

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