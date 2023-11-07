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Манчестер Сити – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

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Пеп Гвардиола планирует закрывать все вопросы о выходе из группы уже сегодня

Манчестер Сити – Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Манчестер Сити" находится на расстоянии одной победы от того, что закрыть все вопросы группового этапа и спокойно доигрывать два матча, которые остались у них по расписанию.

В первом матче между этими коллективами швейцарцы эпизодами показывали интересный футбол, но разница в классе дала о себе знать. Будет ли разница в классе решающей на этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 ноября

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 3.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Янг Бойз"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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