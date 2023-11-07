Манчестер Сити - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Манчестер Сити" остается сделать последний шаг, чтобы легко ротировать состав в последних двух матчах группового этапа и уже ждать 1/8 – нужно вновь победить "Янг Бойз".

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Лига чемпионов, группа G, четвертый тур

7 ноября 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Янг Бойз”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Сіті - Янг Бойз Смотреть трансляцию