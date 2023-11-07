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Манчестер Сити - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Манчестер Сити в шаге от досрочного выхода в плей-офф – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Янг Бойз: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" остается сделать последний шаг, чтобы легко ротировать состав в последних двух матчах группового этапа и уже ждать 1/8 – нужно вновь победить "Янг Бойз".

Лига чемпионов, группа G, четвертый тур

7 ноября 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Янг Бойз”

Телетрансляция – Megogo Футбол 3

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Трансляція матчу Манчестер Сіті - Янг Бойз
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Манчестер Сити - Янг Бойз на UA-Футбол>>.

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