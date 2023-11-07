Луис Энрике - о реакции фанов Милана на Доннарумму: Это нормально

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением относительно того, что в грядущем матче Лиги чемпионов с "Миланом" фанаты итальянского клуба могут проявлять крайне негативную реакцию по отношению к экс-голкиперу "Россонери" Джанлуиджи Доннарумме.

"Это нормально в футболе. Доннарумма уже играл здесь со сборной Италии. Такие эпизоды - это часть футбола. Он должен оставаться сосредоточенным.

Другие игроки переживали то же самое. Это отношения любви и ненависти. Такое случается с футболистами, когда они меняют команды, в этом нет ничего особенного.

Это будет уникальный опыт для него, и мы выполним нашу задачу на игру наилучшим образом. В эту среду мы постараемся показать красивую игру для людей, которые придут на стадион", - приводит слова Энрике сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча ПСЖ с "Миланом" фанаты "Россонери" собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами.