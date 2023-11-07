  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Луис Энрике - о реакции фанов Милана на Доннарумму: Это нормально
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Энрике - о реакции фанов Милана на Доннарумму: Это нормально

Лига Чемпионов

Фанаты "Россонери" собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами

Луис Энрике - о реакции фанов Милана на Доннарумму: Это нормально

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською
Новина українською

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением относительно того, что в грядущем матче Лиги чемпионов с "Миланом" фанаты итальянского клуба могут проявлять крайне негативную реакцию по отношению к экс-голкиперу "Россонери" Джанлуиджи Доннарумме.

"Это нормально в футболе. Доннарумма уже играл здесь со сборной Италии. Такие эпизоды - это часть футбола. Он должен оставаться сосредоточенным.

Другие игроки переживали то же самое. Это отношения любви и ненависти. Такое случается с футболистами, когда они меняют команды, в этом нет ничего особенного.

Это будет уникальный опыт для него, и мы выполним нашу задачу на игру наилучшим образом. В эту среду мы постараемся показать красивую игру для людей, которые придут на стадион", - приводит слова Энрике сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча ПСЖ с "Миланом" фанаты "Россонери" собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами.

По теме
yellow-arrow
Ответ критикам. Сикан забивает Барселоне, Шахтер повел в счете
yellow-arrow
Шахтер – Барселона. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов
yellow-arrow
Реал Мадрид - Брага. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 08.11.2023
Лига чемпионов Луис Энрике Милан Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннарумма
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде