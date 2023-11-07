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Луис Энрике - о реакции фанов Милана на Доннарумму: Это нормально
Фанаты "Россонери" собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением относительно того, что в грядущем матче Лиги чемпионов с "Миланом" фанаты итальянского клуба могут проявлять крайне негативную реакцию по отношению к экс-голкиперу "Россонери" Джанлуиджи Доннарумме.
"Это нормально в футболе. Доннарумма уже играл здесь со сборной Италии. Такие эпизоды - это часть футбола. Он должен оставаться сосредоточенным.
Другие игроки переживали то же самое. Это отношения любви и ненависти. Такое случается с футболистами, когда они меняют команды, в этом нет ничего особенного.
Это будет уникальный опыт для него, и мы выполним нашу задачу на игру наилучшим образом. В эту среду мы постараемся показать красивую игру для людей, которые придут на стадион", - приводит слова Энрике сайт журналиста Альфредо Педуллы.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что во время матча ПСЖ с "Миланом" фанаты "Россонери" собираются забросать Доннарумму фальшивыми банкнотами.
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