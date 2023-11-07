Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Ньюкасл 2:0. Заявка на плей-офф
Дортмунд второй раз побеждает Ньюкасл
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Боруссия” Дортмунд во второй раз победила “Ньюкасл” и улучшила свои шансы на плей-офф. BVB даже вышел на первое место в самой конкурентной группе ЛЧ, но Париж может вернуть себе лидерство, если наберет очки в игре с “Миланом” ввечером.
“Боруссия” Дортмунд провела хороший матч, один из лучших в сезоне. И именно такой ответ нужен был Эдину Терзичу после домашнего поражения 0:4 от “Баварии”. Что касается “Ньюкасла”, то все же отсутствие еврокубкового опыта, и умения играть два матча за неделю сказывается. И не нужно забывать о травмах и дисквалификациях. По разным причинам в матче не могли играть Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Исак, Таргетт и Тонали. Это значимый фактор.
“You don’t care about the sport - all you care about is money!” Message from the Dortmund Südtribüne at the start of the second half against Newcastle. And a big no to the Champions League Reform, with a link to the campaign website. pic.twitter.com/brzRzfjxct— Archie Rhind-Tutt (@archiert1) November 7, 2023
Дортмунд был энергичный на старте матча, но играл дисциплинированно и практично, стараясь найти правильный момент для голевой атаки. И он случился на 26-й минуте. Брандт ушел от прессинга, дал пас Забитцеру, автриец прошел через центр, и выкатил мяч под удар Фюллькругу, для которого этот гол стал первым в Лиге чемпионов.
Только после пропущенного гола “Ньюкасл” смог провести несколько атак, в частности шанс был у Жоэлинтона.
Хау провел в перерыве двойную замену, но в корне “Ньюкаслу” игру переломить удалось. Да, ударов было больше, но сегодня Дортмунд защищался очень организованно, и надежно.
А затем “Боруссия” нашла второй голевой шанс. “Ньюкасл” заработал опасный штрафной, но хозяева отбились, и Адейеми, недолго думая, отправил мяч вперед Брандту – 2:0.
“Боруссия” дожидается матча в Милана, но с такой игрой команда Терзича может смотреть с оптимизмом в будущее.
#UCL-⚽ Nr. 1: Congrats, Niclas #Füllkrug! ????#BVBNEW | @BVB | @BlackYellow pic.twitter.com/bmhudIRzoZ— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) November 7, 2023
Лига чемпионов, группа F, четвертой тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”
“Боруссия” Дортмунд – “Ньюкасл” 2:0
Голы: Фюллькруг 26, Брандт 79
“Боруссия”: Кобель – Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле – Озджан, Забитцер – Адейеми (Ройс 81), Нмеча, Брандт – Фюллькруг (Мукоко 86)
“Ньюкасл”: Поуп – Холл (Альмирон 46), Ласселс, Шер, Триппьер – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Майли 80) – Жоэлинтон, Уилсон (Гордон 46), Ливраменто
Предупреждение: Холл 9
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия" Дортмунд
|4
|2
|1
|1
|3-2
|+1
|7
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|3
|"Ньюкасл"
|4
|1
|1
|2
|4-4
|0
|4
|4
|"Милан"
|3
|0
|2
|1
|0-3
|-3
|2
Популярное сейчас
- Шахтер – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Александр Усик стихом ответил Ирине Фарион
- Известны оценки Михаила Мудрика за матч с Тоттенхэмом
- Вторая серия Шахтера и Барсы, Заря наконец-то сыграет с Маккаби. Расписание футбола на 6 - 12 ноября
- Форвард Металлиста 1925 и бывший парень Влады Седан объявил о том, что стал отцом. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО