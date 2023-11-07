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ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Ньюкасл 2:0. Заявка на плей-офф

Лига Чемпионов
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Дортмунд второй раз побеждает Ньюкасл

ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Ньюкасл 2:0. Заявка на плей-офф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
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“Боруссия” Дортмунд во второй раз победила “Ньюкасл” и улучшила свои шансы на плей-офф. BVB даже вышел на первое место в самой конкурентной группе ЛЧ, но Париж может вернуть себе лидерство, если наберет очки в игре с “Миланом” ввечером.

“Боруссия” Дортмунд провела хороший матч, один из лучших в сезоне. И именно такой ответ нужен был Эдину Терзичу после домашнего поражения 0:4 от “Баварии”. Что касается “Ньюкасла”, то все же отсутствие еврокубкового опыта, и умения играть два матча за неделю сказывается. И не нужно забывать о травмах и дисквалификациях. По разным причинам в матче не могли играть Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Исак, Таргетт и Тонали. Это значимый фактор.

Дортмунд был энергичный на старте матча, но играл дисциплинированно и практично, стараясь найти правильный момент для голевой атаки. И он случился на 26-й минуте. Брандт ушел от прессинга, дал пас Забитцеру, автриец прошел через центр, и выкатил мяч под удар Фюллькругу, для которого этот гол стал первым в Лиге чемпионов.

Только после пропущенного гола “Ньюкасл” смог провести несколько атак, в частности шанс был у Жоэлинтона.

Хау провел в перерыве двойную замену, но в корне “Ньюкаслу” игру переломить удалось. Да, ударов было больше, но сегодня Дортмунд защищался очень организованно, и надежно.

А затем “Боруссия” нашла второй голевой шанс. “Ньюкасл” заработал опасный штрафной, но хозяева отбились, и Адейеми, недолго думая, отправил мяч вперед Брандту – 2:0.

“Боруссия” дожидается матча в Милана, но с такой игрой команда Терзича может смотреть с оптимизмом в будущее.

Лига чемпионов, группа F, четвертой тур. Дортмунд, “Зигналь Идуна Парк”

“Боруссия” Дортмунд – “Ньюкасл” 2:0

Голы: Фюллькруг 26, Брандт 79

“Боруссия”: Кобель – Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле – Озджан, Забитцер – Адейеми (Ройс 81), Нмеча, Брандт – Фюллькруг (Мукоко 86)

“Ньюкасл”: Поуп – Холл (Альмирон 46), Ласселс, Шер, Триппьер – Лонгстафф, Гимарайнс, Уиллок (Майли 80) – Жоэлинтон, Уилсон (Гордон 46), Ливраменто

Предупреждение: Холл 9

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" Дортмунд 4 2 1 1 3-2 +1 7
2 "Пари Сен-Жермен" 3 2 0 1 6-4 +2 6
3 "Ньюкасл" 4 1 1 2 4-4 0 4
4 "Милан" 3 0 2 1 0-3 -3 2
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