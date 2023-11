ЛЧ. Боруссия Дортмунд - Ньюкасл 2:0. Заявка на плей-офф

“Боруссия” Дортмунд во второй раз победила “Ньюкасл” и улучшила свои шансы на плей-офф. BVB даже вышел на первое место в самой конкурентной группе ЛЧ, но Париж может вернуть себе лидерство, если наберет очки в игре с “Миланом” ввечером.

“Боруссия” Дортмунд провела хороший матч, один из лучших в сезоне. И именно такой ответ нужен был Эдину Терзичу после домашнего поражения 0:4 от “Баварии”. Что касается “Ньюкасла”, то все же отсутствие еврокубкового опыта, и умения играть два матча за неделю сказывается. И не нужно забывать о травмах и дисквалификациях. По разным причинам в матче не могли играть Берн, Мерфи, Барнс, Андерсон, Ботман, Исак, Таргетт и Тонали. Это значимый фактор.

“You don’t care about the sport - all you care about is money!” Message from the Dortmund Südtribüne at the start of the second half against Newcastle. And a big no to the Champions League Reform, with a link to the campaign website. pic.twitter.com/brzRzfjxct