Алексей Чередник: Победа Шахтера заслуженна

Проработавший в селекционной службе донецкого "Шахтера" свыше двух десятков лет олимпийский чемпион Сеула-1988 Алексей Чередник поделился мнением о сегодняшней победе "горняков" в матче группового раунда Лиги чемпионов над испанской "Барселоной" (1:0).

- Молодцы – что тут еще можно сказать, - начал с похвалы в адрес "Шахтера" свой комментарий специалист. – В матче против испанского гранда донецкая команда выглядела достаточно уверенно, умело проводя контратаки и самоотверженно играя в обороне. Ее победа заслуженна. Новому наставнику "Шахтера" Марино Пушичу удалось выбрать правильную тактику на игру с "Барселоной", что и принесло успех. После того, как в первом поединке "горняки" незаслуженно проиграли наполовину резервному составу испанцев, тренерский штаб соперника сегодня задействовал ключевых игроков. Тем ценнее победа "Шахтера", с чем я его и поздравляю. Если наша команда будет показывать характер и в двух других оставшихся матчах в группе, то вполне может рассчитывать на благоприятный исход борьбы в ней. Ведь в футболе ничего исключать нельзя.