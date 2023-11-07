ЛЧ. Победа драконов. Порту - Антверпен 2:0

Команды вышли на поле зная результат матча своих конкурентов в группе D, в котором "Шахтер" победил "Барселону" 1:0. Этот результат позволил украинской команде сравняться с португальцами, у обоих клубов стало по 6 очков.

Неожиданная победа донецкого клуба над лидером квартета заставляла сегодняшних соперников подойти к матчу с двойной мотивацией. "Порту" получил прямого конкурента в лице "Шахтера", и в случае неудачной игры на "Драгау" против аутсайдера, португальцы могли бы максимально усложнить себе жизнь.

"Антверпен", начиная этот матч с нулем в таблице, тоже понимал, что поражение в сегодняшнем матче, по сути, оставит их с минимальными шансами на еврокубковую весну.

Несмотря на подобные расклады в группе, команды начали поединок в довольно спокойном темпе, подопечные Консейсау действовали с позиции лидера, контролировали центр поля, пытаясь выманить соперника на свою половину, чтобы освободить зоны в плотной защите бельгийской команды.

При этом план "Порту" откровенно бездействовал, "Антверпен" не выходил в высокий прессинг, демонстрируя, что подобное развитие событий на поле их вполне устраивает.

Однако, когда "драконы" начали включать свои привычные скорости бельгийцы "поплыли". "Порту" выбежал в быструю контратаку, защитники не успели за ловким Пепе, который вышел один на один с голкипером, пробил на силу, но Ламменс смог отбить мяч.

Но вторым темпом на ворота набегал Эуштакио, а Керк завалил соперника в своей штрафной площадке, арбитр без колебаний указал на одиннадцатиметровый удар. Эванилсон реализовал стандарт. Забив четвертый мяч в Лиге чемпионов. Все четыре гола бразилец забил в ворота бельгийской команды.

В начале второго тайма Эккеленкамп максимально усложнил задачу бельгийцам, голландский полузащитник прыгнул в подкате прямой ногой в Зануси, арбитр сначала показал игроку желтую карточку, но после просмотра видео-повтора изменил решение и удалил футболиста "Антверпена".

После удаления, "Порту" продолжил играть в комфортный для себя футбол, контролируя мяч и пытаясь поймать соперника на ошибке в контратаке.

"Антверпен" бегал и старался, создал в меньшинстве несколько опасных моментов у ворот хозяев, но молодой команде Марко ван Бомеля не хватило опыта и умения что-то изменить в этом положении, играя против соперника, который сильнее классом. Уже на добавленных минутах ветеран португальской команды Пепе добил бельгийцев точным ударом головой.

"Порту" одерживает важную победу. "Драконы" сравниваются по очкам с "Барселоной", теперь у обеих команд по 9 баллов, "Шахтер" идет третьим с 6 очками в активе. Борьба за путевки в 1/16 в этой группе только начинается. Но похоже для "Антверпена", с нулем в активе, здесь все понятно.

Лига чемпионов. 4-й тур. Группа H

Порту. "Эштадиу ду Драгау"

Арбитр: Маурицио Мариани

"Порту" - "Антверпен" 2:0

Голы: 32 Эванилсон (Пен), Пепе 91



"Порту": Коста - Марио, Пепе, Кармо, Зануси (Санчес) - Франко (Лоудер), Варела, Эустакио, Пепе - Эванилсон (Наваро), Тареми (Консейсау)

"Антверпен": Ламменс - Де Лает (Батай), ван ден Бош, Кулибали, Вейндал (Карбани) - Юсуф, Вермерен - Керк, Эккеленкамп, Баликвиша (Муйя) - Иленихена (Янссен)

Предупреждения: Юсуф, Вермерен, Кармо, Вейндал, Консейсау

Удаление: Эккеленкамп 52 мин.