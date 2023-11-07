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ЛЧ. Лацио - Фейеноорд 1:0. Возвращение короля

Лига Чемпионов

Мастеру не нужна форма

ЛЧ. Лацио - Фейеноорд 1:0. Возвращение короля

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
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Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд" 1:0

Гол: Иммобиле 45+1

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 78), Весино (Ровелла 78), Камада (Гендузи 53), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кастельянос 63), Дзакканьи (Педро 63)

"Фейеноорд": Бейлоу, Ньюкооп (Траунер 20, Джаханбакш 74), Геертрюйда, Ханко, Хартман, Виффер, Тимбер (Миламбо 81), Зерруки (Уэда 81), Стенгс, С. Хименес, Пайшао (Иванушец 74)

Предупреждения: Весино 68, Ровелла 90+6 - Ньюкооп 1, Зерруки 70, Виффер 77

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

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