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ЛЧ. Лацио - Фейеноорд 1:0. Возвращение короля
Мастеру не нужна форма
Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Фейеноорд" 1:0
Гол: Иммобиле 45+1
"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 78), Весино (Ровелла 78), Камада (Гендузи 53), Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Кастельянос 63), Дзакканьи (Педро 63)
"Фейеноорд": Бейлоу, Ньюкооп (Траунер 20, Джаханбакш 74), Геертрюйда, Ханко, Хартман, Виффер, Тимбер (Миламбо 81), Зерруки (Уэда 81), Стенгс, С. Хименес, Пайшао (Иванушец 74)
Предупреждения: Весино 68, Ровелла 90+6 - Ньюкооп 1, Зерруки 70, Виффер 77
Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)
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