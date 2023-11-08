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Левандовский: Шахтер действовал очень систематично

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Нападающий Барсы оценил действия горняков 

Левандовский: Шахтер действовал очень систематично

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский рассказал почему "Шахтеру" удалось переиграть его команду в матче четвертого тура Лиги чемпионов.

"Шахтер сыграл очень систематично сегодня. В первом тайме "Шахтер" создал один момент и забил гол. Нам весь матч не хватало чего-то в завершающей стадии атак. В этом плане еще есть над чем работать".

"Надеемся что к воскресному матчу мы сможем исправить эти моменты".

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"Мы знали, что "Шахтер" хорошо играет с мячом, умеет выходить в атаку и разыгрывать комбинации. Мы понимали, что если не забьем гол, то этот матч не будет простым. Надеюсь, что мы как можно быстрее вернемся к уровню своей игры", – цитирует Левандовского BuckarooBanzai.

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Источник:
BuckarooBanzai
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