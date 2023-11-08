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Левандовский: Шахтер действовал очень систематично
Нападающий Барсы оценил действия горняков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий
"Шахтер сыграл очень систематично сегодня. В первом тайме "Шахтер" создал один момент и забил гол. Нам весь матч не хватало чего-то в завершающей стадии атак. В этом плане еще есть над чем работать".
"Надеемся что к воскресному матчу мы сможем исправить эти моменты".
"Мы знали, что "Шахтер" хорошо играет с мячом, умеет выходить в атаку и разыгрывать комбинации. Мы понимали, что если не забьем гол, то этот матч не будет простым. Надеюсь, что мы как можно быстрее вернемся к уровню своей игры", – цитирует Левандовского BuckarooBanzai.
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