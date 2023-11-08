Мората возглавил гонку бомбардиров ЛЧ. Форвард Атлетико опережает Гризманна, Холанда и Эванилсона

"Атлетико" обыграл "Селтик" (6:0) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий испанской команды Альваро Мората сделал дубль, забив мячи на 45-й и 76-й минутах игры.

Таким образом, 31-летний форвард возглавил список лучших бомбардиров турнира, имея в активе пять голов.

Мората опережает в гонке партнера по команде Антуана Гризманна, а также нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда и форварда "Порту" Эванилсона, у которых по четыре забитых мяча.