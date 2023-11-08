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Мбаппе отметил враждебное восприятие Доннаруммы в Милане: Это было слишком

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Возвращение на "Сан-Сиро" не было теплым приемом для голкипера Джанлуиджи Доннаруммы

Мбаппе отметил враждебное восприятие Доннаруммы в Милане: Это было слишком

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Килиан Мбаппе, звездный нападающий ПСЖ, высказал свое мнение, относительно враждебного восприятия Джанлуиджи Доннаруммы болельщиками Милана во время матча Лиги чемпионов.

"Было много шума. Они довольно тяжело встретили "Джиджио", - поделился Мбаппе с журналистами SportItalia

"Я думаю, что это было слишком".

"Сегодня в футболе болельщики делают то, что хотят. Мы не можем диктовать им свои условия. Мы пытались максимально защитить Джиджио".

Сторонники Милана запустили тысячи поддельных банкнот с его изображением. Так они выражали свое недовольство по поводу его перехода в ПСЖ в 2021.

Напомним, что Доннарумма решил не продлевать контракт с Миланом и перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

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Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе
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Источник:
Sportitalia
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