Мбаппе отметил враждебное восприятие Доннаруммы в Милане: Это было слишком

Килиан Мбаппе, звездный нападающий ПСЖ, высказал свое мнение, относительно враждебного восприятия Джанлуиджи Доннаруммы болельщиками Милана во время матча Лиги чемпионов.

"Было много шума. Они довольно тяжело встретили "Джиджио", - поделился Мбаппе с журналистами SportItalia "Я думаю, что это было слишком". "Сегодня в футболе болельщики делают то, что хотят. Мы не можем диктовать им свои условия. Мы пытались максимально защитить Джиджио".

Сторонники Милана запустили тысячи поддельных банкнот с его изображением. Так они выражали свое недовольство по поводу его перехода в ПСЖ в 2021.

Mbappé in ESCLUSIVA a Sportitalia: “Il problema siamo noi. Accoglienza a Donnarumma esagerata“‼️



Ai microfoni di Sportitalia, intervistato dal nostro @tancredipalmeri , Kylian Mbappé ha commentato la prestazione della sua squadra e l’accoglienza riservata dai tifosi a Donnarumma pic.twitter.com/KymWqGOHRl — Sportitalia (@tvdellosport) November 8, 2023

Напомним, что Доннарумма решил не продлевать контракт с Миланом и перешел в ПСЖ на правах свободного агента.