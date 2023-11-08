Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе отметил враждебное восприятие Доннаруммы в Милане: Это было слишком
Возвращение на "Сан-Сиро" не было теплым приемом для голкипера Джанлуиджи Доннаруммы
Getty Images / Global Images Ukraine
Килиан Мбаппе, звездный нападающий ПСЖ, высказал свое мнение, относительно враждебного восприятия Джанлуиджи Доннаруммы болельщиками Милана во время матча Лиги чемпионов.
"Было много шума. Они довольно тяжело встретили "Джиджио", - поделился Мбаппе с журналистами SportItalia
"Я думаю, что это было слишком".
"Сегодня в футболе болельщики делают то, что хотят. Мы не можем диктовать им свои условия. Мы пытались максимально защитить Джиджио".
Сторонники Милана запустили тысячи поддельных банкнот с его изображением. Так они выражали свое недовольство по поводу его перехода в ПСЖ в 2021.
Mbappé in ESCLUSIVA a Sportitalia: “Il problema siamo noi. Accoglienza a Donnarumma esagerata“‼️— Sportitalia (@tvdellosport) November 8, 2023
Ai microfoni di Sportitalia, intervistato dal nostro @tancredipalmeri , Kylian Mbappé ha commentato la prestazione della sua squadra e l’accoglienza riservata dai tifosi a Donnarumma pic.twitter.com/KymWqGOHRl
Напомним, что Доннарумма решил не продлевать контракт с Миланом и перешел в ПСЖ на правах свободного агента.
Популярное сейчас
- “От плохого к худшему”. Заголовки испанских спортивных газет после матча Шахтера с Барсой
- Левандовский: Шахтер действовал очень систематично
- ВСУ за минувшие сутки уничтожили 126 единиц вражеской техники. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Пауло Дибала сделал предложение руки и сердца своей роскошной девушке. ВИДЕО