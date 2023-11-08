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Бавария - Галатасарай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Увлекательная встреча чемпионов Германии и Турции – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Бавария” и “Галатасарай” провели очень увлекательный матч в Стамбуле. Будет ли встреча в Мюнхене не менее интересной? Победа выведет команда Томаса Тухеля в плей-офф.
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Лига чемпионов, группа А, четвертый тур
8 ноября 2023. Мюнхен, "Альянц Арена"
“Бавария” 22:00 “Галатасарай”
Телетрансляция – Megogo Футбол 5
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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