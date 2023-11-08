Бавария - Галатасарай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Бавария” и “Галатасарай” провели очень увлекательный матч в Стамбуле. Будет ли встреча в Мюнхене не менее интересной? Победа выведет команда Томаса Тухеля в плей-офф.

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Лига чемпионов, группа А, четвертый тур

8 ноября 2023. Мюнхен, "Альянц Арена"

“Бавария” 22:00 “Галатасарай”

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Баварія - Галатасарай Смотреть трансляцию