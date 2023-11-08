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Копенгаген - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов

МЮ постарается добыть вторую победу в группе – смотреть прямую трансляцию

Копенгаген - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Юнайтед” чудом взял три очка в первом матче с “Копенгагеном”. Команда тен Хага постарается снова обыграть датскую команду, в этот раз в гостях.

Лига чемпионов, группа А, четвертый тур

8 ноября 2023. Копенгаген, "Паркен"

“Копенгаген” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Копенгаген - Манчестер Юнайтед на UA-Футбол>>.

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