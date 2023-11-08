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Копенгаген - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
МЮ постарается добыть вторую победу в группе – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” чудом взял три очка в первом матче с “Копенгагеном”. Команда тен Хага постарается снова обыграть датскую команду, в этот раз в гостях.
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Лига чемпионов, группа А, четвертый тур
8 ноября 2023. Копенгаген, "Паркен"
“Копенгаген” 22:00 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
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