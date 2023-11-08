Копенгаген - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Манчестер Юнайтед” чудом взял три очка в первом матче с “Копенгагеном”. Команда тен Хага постарается снова обыграть датскую команду, в этот раз в гостях.

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Лига чемпионов, группа А, четвертый тур

8 ноября 2023. Копенгаген, "Паркен"

“Копенгаген” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Копенгаген - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию