ПСВ – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

ПСВ принимает в домашних стенах "Ланс". "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу квартета, "Севилья" идет на любимой третьей строчке, в то время как нидерландцы замыкают четверку. Сможет ли ПСВ наконец-то добыть три очка? Как пройдет выезд для "Ланса"? Ответы на все это вопросы – совсем скоро. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 ноября.

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Лига чемпионов. 4-й тур.

8 ноября. 22:00. Эйндховен. "Филипс"

Главный судья: Даниэль Зиберт (Англия)

Трансляция: MEGOGO Football 7

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