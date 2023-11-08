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ПСВ – Ланс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Кто возьмет верх?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
ПСВ принимает в домашних стенах "Ланс". "Арсенал" возглавляет турнирную таблицу квартета, "Севилья" идет на любимой третьей строчке, в то время как нидерландцы замыкают четверку. Сможет ли ПСВ наконец-то добыть три очка? Как пройдет выезд для "Ланса"? Ответы на все это вопросы – совсем скоро. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 8 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Football 7.
Лига чемпионов. 4-й тур.
8 ноября. 22:00. Эйндховен. "Филипс"
Главный судья: Даниэль Зиберт (Англия)
Трансляция: MEGOGO Football 7
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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