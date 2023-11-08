ЛЧ. Зальцбург - Интер 0:1. Правильная выездная модель

Лига Чемпионов. Группа D. Четвертый тур

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Зальцбург" - "Интер" 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес 85 (пен.)

"Зальцбург": Шлагер, Дедич, Павлович, Байду, Улмер (Гурна-Дуат 46), Бидструп, Капальдо, Сучич, Глух (Доржелес 87), Шимич (Ратков 79), Конате (Аманква 87)

"Интер": Зоммер, Биссек (Де Фрай 46), Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу (Асслани 61), Фраттези, Мхитарян (Барелла 68), Аугусто (Димарко 87), Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 68), Тюрам

Предупреждения: Павлович 51, Глух 75 - Биссек 27, Чалханоглу 49

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

"Интер" - отличная выездная команда. Выиграл все пять выездных матчей в лиге, причем в субботу победил "Аталанту", которая до этого дома не проигрывала и даже не пропускала. Единственный прокол финалиста Лиги Чемпионов состоялся именно в этом турнире. В первом туре он пропустил ранний гол от "Реал Сосьедад", играл отвратительно и еле спас ничью. Сегодня и здесь исправился.

Поначалу казалось, что в Зальцбурге он совершает ту же ошибку, что и в Сан-Себастьяне. Излишнюю ротацию. Кто вообще проводит ротацию именно в Лиге Чемпионов? Тогда именно там дебют в стартовом составе за команду получил Бенжамен Павар, здесь - 22-летний Биссек. Кроме того, сегодня в запас ушли Димарко, Барелла и главное - капитан, автор 13-ти голов в сезоне Лаутаро Мартинес.

Сегодня соперник также начал мощно и мог забить лишь на три минуты позже, чем "Сосьедад" тогда. На седьмой минуте мяч отскочил к Шимичу во вратарской, и Зоммеру пришлось спасать ногой. Правда, на этот раз "Интер" отреагировал гораздо лучше. Собрался, оттолкнул игру в центр поля, играл жестко и собранно. До 29-ой минуты футбола больше не было.

Затем, правда, Глух и Конате активизировались, пробивали по воротам. Зоммер отбил штрафной первого, второй не попал. Но "Интер" отвечал. Бастони не попал головой с восьми метров, Биссек попал в створ издали. А в самой концовке тайма Тюрам прорвался слева, прострелил, Санчес оставил Фраттези, и тот пробивал с 11-метровой отметки. Слишком сильно.

Второй тайм "Зальцбург" также начал энергично. Но "Интер" отвечал, не отходил назад. Шлагеру отбил штрафной Чалханоглу, а Глух в контратаке пробил выше. Конате пробил в Зоммера с острого угла, а удар по дуге Асллани Шлагер выпустил, но никого рядом не было. Кипер хозяев уже в живой концовке (середина тайма была бледной) перевел удар головой Лаутаро Мартинеса в перекладину.

В итоге вышедший на замену капитан своего добился. С помощью еще одной замены. Барелла пробивал с 20-ти метров, и Бидструп отбил рукой. Арбитр засомневался, но игроки "Интера" хором побежали к нему и добились пенальти. Совершенно справедливого. Без помощи ВАР. Лаутаро реализовал легко.

Семь побед и ничья "Интера" в последних восьми матчах во всех турнирах как на всех полях, так и в гостях. Правда, последние четыре на всех полях состоялись с разницей в один мяч, то есть он не впечатляет, не феерит. Но свое дело знает. Знает, как играть сбалансированно. Знает, как добывать победы. В Лиге Чемпионов 1:1, 1:0, 2:1, 1:0 - и вот он уже официально в 1/8 финала.

А "Зальцбург" терпит четвертое поражение в пяти последних домашних матчах во всех турнирах. То есть его проблемы большие, чем неудачи в Лиге Чемпионов. Ему не хватает игроков из-за эпидемии травм. Особенно в концовке матча не хватило скамьи запасных. А еще больше не хватает взрослости, жесткости, опыта. Ведь и в Милане, и дома решающий гол от "Интера" пропустил с пенальти.