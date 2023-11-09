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ЛЧ. Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3. Волевая победа имени 17-летнего Руни Барджи
Удаление Рашфорда испортило всю игру "манкунианцам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа A, четвертый тур
"Паркен" (Копенгаген)
Главный арбитр: Донатас Румшаш (Литва)
"Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед" 4:3
Голы: Эльюнусси 45, Гонсалвеш 45+9, Лерагер 83, Барджи 87 – Хейлунд 3, 28, Фернандеш 69 (пен.)
Копенгаген: Грабара – Анкерсен (Соренсен 70), Вавро (Бойлесен 78), Дикс, Елерт – Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон 70) – Эльюнусси (Барджи 63), Клаэссон, Ачури (Ларссон 78)
Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан 15), Далот – Мактоминей, Эриксен (Амрабат 46) – Рафшорд, Фернандеш, Гарначо – Хейлунд (Маунт 84)
Предупреждения: Вавро 45+11 – Магуайр 90+1
Удаление: Рашфорд 42
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