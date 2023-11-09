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ЛЧ. Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3. Волевая победа имени 17-летнего Руни Барджи

Лига Чемпионов
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Удаление Рашфорда испортило всю игру "манкунианцам"

ЛЧ. Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3. Волевая победа имени 17-летнего Руни Барджи

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

Группа A, четвертый тур

"Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Донатас Румшаш (Литва)

"Копенгаген" - "Манчестер Юнайтед" 4:3

Голы: Эльюнусси 45, Гонсалвеш 45+9, Лерагер 83, Барджи 87 – Хейлунд 3, 28, Фернандеш 69 (пен.)

Копенгаген: Грабара – Анкерсен (Соренсен 70), Вавро (Бойлесен 78), Дикс, Елерт – Лерагер, Фальк, Гонсалвеш (Оскарссон 70) – Эльюнусси (Барджи 63), Клаэссон, Ачури (Ларссон 78)

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Магуайр, Эванс (Варан 15), Далот – Мактоминей, Эриксен (Амрабат 46) – Рафшорд, Фернандеш, Гарначо – Хейлунд (Маунт 84)

Предупреждения: Вавро 45+11 – Магуайр 90+1

Удаление: Рашфорд 42

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