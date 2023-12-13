Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
14 из 16 команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов
Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В последний игровой день группового Лиги чемпионов осталось определить две команды, которые пробьются в плей-офф. Под вопросом ситуацию в группах F и H, где выступает “Шахтер”.
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В плей-офф Лиги чемпионов вышли следующие команды:
- “Бавария”, “Копенгаген”, “Арсенал”, “ПСВ”, “Реал”Мадрид, “Наполи”, “Реал Сосьедад”, “Интер”, “Атлетико” Мадрид, “Лацио”, “Боруссия” Дортмунд, “Манчестер Сити”, “Лейпциг”, “Барселона”.
В Лигу Европы отправились:
- “Галатасарай”, “Ланс”, “Брага”, “Бенфика”, “Фейеноорд”, “Янг Бойз”
Вылетели из еврокубков:
- “Манчестер Юнайтед”, “Севилья”, “Унион” Берлин, “Зальцбург”, “Селтик”, “Црвена Звезда”, “Антверпен”.
Группа A
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|6
|5
|1
|0
|12-6
|+6
|16
|2
|"Копенгаген"
|6
|2
|2
|2
|8-8
|0
|8
|3
|"Галатасарай"
|6
|1
|2
|3
|10-13
|-3
|5
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|1
|1
|3
|12-15
|-3
|4
Группа B
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|6
|4
|1
|1
|16-4
|+8
|13
|2
|"ПСВ"
|6
|2
|3
|1
|8-10
|-2
|9
|3
|"Ланс"
|6
|2
|2
|2
|6-11
|-5
|8
|4
|"Севилья"
|6
|0
|2
|4
|7-12
|-5
|2
Группа C
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал" Мадрид
|6
|6
|0
|0
|16-7
|+9
|18
|2
|"Наполи"
|6
|3
|1
|2
|10-9
|+1
|10
|3
|"Брага"
|6
|1
|1
|4
|6-12
|-6
|4
|4
|"Унион" Берлин
|6
|0
|2
|4
|6-10
|-4
|2
Группа D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|6
|3
|3
|0
|7-2
|+5
|10
|2
|"Интер"
|6
|3
|3
|0
|8-5
|+3
|10
|3
|"Бенфика"
|6
|1
|1
|4
|7-11
|-4
|4
|4
|"Зальцбург"
|6
|1
|1
|4
|4-8
|-4
|4
Группа E
13.12
- “Атлетико” – “Лацио”
- “Селтик” – “Фейеноорд”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Атлетико"
|5
|3
|2
|0
|15-6
|+9
|11
|2
|"Лацио"
|5
|3
|1
|1
|7-5
|+2
|10
|3
|"Фейеноорд"
|5
|2
|0
|3
|8-8
|0
|6
|4
|"Селтик"
|5
|0
|1
|4
|3-14
|-11
|1
Группа F
13.12
- “Боруссия” Дортмунд – “ПСЖ”
- “Ньюкасл” – “Милан”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия" Дортмунд
|5
|3
|1
|1
|6-3
|+3
|10
|2
|"Пари Сен-Жермен"
|5
|2
|0
|2
|8-7
|+1
|7
|3
|"Ньюкасл"
|5
|1
|2
|1
|5-5
|0
|5
|4
|"Милан"
|5
|1
|1
|2
|3-7
|-4
|5
Группа G
13.12
- “Црвена Звезда” – “Манчестер Сити”
- “Лейпциг” – “Янг Бойз”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|5
|5
|0
|0
|15-5
|+10
|15
|2
|"РБ Лейпциг"
|5
|3
|0
|2
|11-9
|+2
|9
|3
|"Янг Бойз"
|5
|1
|1
|3
|6-11
|-5
|4
|4
|"Црвена Звезда"
|5
|0
|1
|4
|5-12
|-7
|1
Группа H
13.12
- “Антверпен” – “Барселона”
- “Порту” – “Шахтер”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|5
|4
|0
|1
|8-2
|+7
|12
|2
|"Порту"
|5
|3
|0
|2
|9-3
|+5
|9
|3
|"Шахтер"
|5
|3
|0
|2
|6-7
|0
|9
|4
|"Антверпен"
|5
|0
|0
|5
|3-15
|-12
|0
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