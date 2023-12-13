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14 из 16 команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Манчестер Юнайтед вылетел из еврокубков

14 из 16 команд - в плей-офф. Турнирная ситуация во всех группах Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В последний игровой день группового Лиги чемпионов осталось определить две команды, которые пробьются в плей-офф. Под вопросом ситуацию в группах F и H, где выступает “Шахтер”.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли следующие команды:

  • “Бавария”, “Копенгаген”, “Арсенал”, “ПСВ”, “Реал”Мадрид, “Наполи”, “Реал Сосьедад”, “Интер”, “Атлетико” Мадрид, “Лацио”, “Боруссия” Дортмунд, “Манчестер Сити”, “Лейпциг”, “Барселона”.

В Лигу Европы отправились:

  • “Галатасарай”, “Ланс”, “Брага”, “Бенфика”, “Фейеноорд”, “Янг Бойз”

Вылетели из еврокубков:

  • “Манчестер Юнайтед”, “Севилья”, “Унион” Берлин, “Зальцбург”, “Селтик”, “Црвена Звезда”, “Антверпен”.

Группа A

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 6 5 1 0 12-6 +6 16
2 "Копенгаген" 6 2 2 2 8-8 0 8
3 "Галатасарай" 6 1 2 3 10-13 -3 5
4 "Манчестер Юнайтед" 6 1 1 3 12-15 -3 4

Группа B

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 6 4 1 1 16-4 +8 13
2 "ПСВ" 6 2 3 1 8-10 -2 9
3 "Ланс" 6 2 2 2 6-11 -5 8
4 "Севилья" 6 0 2 4 7-12 -5 2

Группа C

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал" Мадрид 6 6 0 0 16-7 +9 18
2 "Наполи" 6 3 1 2 10-9 +1 10
3 "Брага" 6 1 1 4 6-12 -6 4
4 "Унион" Берлин 6 0 2 4 6-10 -4 2

Группа D

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал Сосьедад" 6 3 3 0 7-2 +5 10
2 "Интер" 6 3 3 0 8-5 +3 10
3 "Бенфика" 6 1 1 4 7-11 -4 4
4 "Зальцбург" 6 1 1 4 4-8 -4 4

Группа E

13.12

  • “Атлетико” – “Лацио”
  • “Селтик” – “Фейеноорд”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Атлетико" 5 3 2 0 15-6 +9 11
2 "Лацио" 5 3 1 1 7-5 +2 10
3 "Фейеноорд" 5 2 0 3 8-8 0 6
4 "Селтик" 5 0 1 4 3-14 -11 1

Группа F

13.12

  • “Боруссия” Дортмунд – “ПСЖ”
  • “Ньюкасл” – “Милан”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Боруссия" Дортмунд 5 3 1 1 6-3 +3 10
2 "Пари Сен-Жермен" 5 2 0 2 8-7 +1 7
3 "Ньюкасл" 5 1 2 1 5-5 0 5
4 "Милан" 5 1 1 2 3-7 -4 5

Группа G

13.12

  • “Црвена Звезда” – “Манчестер Сити”
  • “Лейпциг” – “Янг Бойз”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 5 5 0 0 15-5 +10 15
2 "РБ Лейпциг" 5 3 0 2 11-9 +2 9
3 "Янг Бойз" 5 1 1 3 6-11 -5 4
4 "Црвена Звезда" 5 0 1 4 5-12 -7 1

Группа H

13.12

  • “Антверпен” – “Барселона”
  • “Порту” – “Шахтер”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Барселона" 5 4 0 1 8-2 +7 12
2 "Порту" 5 3 0 2 9-3 +5 9
3 "Шахтер" 5 3 0 2 6-7 0 9
4 "Антверпен" 5 0 0 5 3-15 -12 0
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