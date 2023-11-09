Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше только у Роналду
Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и вышел на чистое 2-е место.
34-летний хавбек "Баварии" принял участие в матче с "Галатасараем" (2:1), выйдя на замену на 40-й минуте.
Таким образом, Мюллер обошел Икера Касильяса, у которого 101 выигранный матч в турнире.
Рекордсмен - Криштиану Роналду со 115 победами.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лига чемпионов. Реал Мадрид - Брага 3:0. Победа имени Лунина и бразильцев
- SofaScore и WhoScored оценили выступление Трубина в провальном для Бенфики матче против Реал Сосьедада
- Барселона ищет замену Левандовскому – СМИ
- ЛЧ. Шахтер – Барселона 1:0. Это не чудо, а заслуженная победа
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн