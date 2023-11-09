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Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше только у Роналду

Лига Чемпионов

Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов

Мюллер выиграл 102-й матч в ЛЧ, обойдя Касильяса. Больше только у Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Томас Мюллер одержал 102-ю победу в Лиге чемпионов и вышел на чистое 2-е место.

34-летний хавбек "Баварии" принял участие в матче с "Галатасараем" (2:1), выйдя на замену на 40-й минуте.

Таким образом, Мюллер обошел Икера Касильяса, у которого 101 выигранный матч в турнире.

Рекордсмен - Криштиану Роналду со 115 победами.

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Источник:
Bayern & Germany
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