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Тренер Порту: Казалось, что Шахтер – команда из первенства района. Однако сейчас они выглядят совсем по-иному

Лига Чемпионов

"Горняки" выросли за этот период

Тренер Порту: Казалось, что Шахтер – команда из первенства района. Однако сейчас они выглядят совсем по-иному

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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Главный тренер "Порту" Серхиу Консейсау прокомментировал прогресс донецкого "Шахтера".

“Давайте вспомним о “Шахтере” в Лиге чемпионов, который недавно обыграл “Барселону”. Когда мы выиграли со счетом 3:1 в первой игре группового этапа, казалось, что это команда первенства района, крайне слабой. Теперь они выглядят совсем по-другому”, - сказал Консейсау.

Отметим, что "Шахтер" встречался с "Порту" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, уступив "дома" в Гамбурге со счетом 1:3. Во втором раунде "горняки" победили в гостях "Антверпен" (3:2). Эти матчи дончане провели под руководством Патрика ван Леувена.

Далее подопечные уже Марино Пушича уступили в гостях "Барселоне" (1:2), а через две недели в Гамбурге победили "блауграну" со счетом 1:0.

Добавим, что впереди у Шахтера запланирован еще один матч против Порту. Он состоится в шестом туре группового этапа ЛЧ 13 декабря в Португалии.

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Источник:
ABola
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