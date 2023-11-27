Милан - Боруссия Дортмунд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

В очередном туре группы "смерти" главного еврокубка встретятся "Милан" и "Боруссия" Дортмунд. Поединок пройдет на домашней арене "россонери" - "Сан-Сиро".

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"Шмели" подходят к этому матчу в качестве лидера группы. В свою очередь "дьяволы" идут третьими в таблице. Однако плотность в квартете настолько велика, что разница между немецким и итальянским клубами составляет всего два очка.

Обе команды в предыдущем туре одержали победу. В частности, подопечные Эдина Терзича на своем поле переиграли "Ньюкасл" (2:0), а футболисты Стефано Пиоли дома одолели "Пари Сен-Жермен" (2:1).

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Миланом" и "Боруссией" состоится во вторник, 28-го ноября 2023-го года, в 22:00.

Видеотрансляция матча в Украине состоится на Megogo.

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>