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Стал известен матч Лиги чемпионов, на котором будет работать украинская бригада арбитров
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Фото: dynamomania.com
На поединке группового этапа Лиги чемпионов-2023/24 в квартете D "Реал Сосьедад" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом сообщает УАФ со ссылкой на сайт УЕФА.
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Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого рефери исполнит Ярослав Козик.
Стоит заметить, что до этого впервые на матче группового этапа Лиги чемпионов украинские судьи работали 16 сентября 1998 года. Тогда на поединке в Бильбао между испанским "Атлетиком" и норвежским "Русенборгом" в роли главного арбитра выступил симферополец Василий Мельничук, который сейчас работает как наблюдатель арбитража УАФ.
Матч "Реал" Сосьедад" - "Зальцбург состоится 29 ноября в Сан-Себастьяне.
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