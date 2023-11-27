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Капитан Руха U-19 - после 0:4 от Мидтьюлланда: Надеемся дать бой в ответном матче
В среду юношеский Рух проведет свой ответный матч против датской команды
Фото: ФК Рух
Сегодня после утренней тренировки футболисты "Руха" (U-19) отправились на ответный матч Юношеской лиги УЕФА с "Мидтьюлландом" из Дании, который состоится 29 ноября.
Капитан "Руха" Андрей Китела в комментарии Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря львовян.
"Очень надеемся, что из крупного поражения в первом матч в Сталевой Воле были сделаны правильные выводы и сможем дать бой датчанам на их поле. Конечно, желательно забить быстрый гол, это бы добавило уверенности. Радует, что отправились в Хернинг в боевом составе, травмированных нет. Кроме меня еще сыграют Виталий Холод и Олег Федор, которым уже исполнилось 19 лет. Регламентом соревнований это разрешено", - сказал Китела.
Напомним, что в первом поединке "Рух" на нейтральном поле в Польше уступил "Мидтьюлланду" 0:4.
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