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Капитан Руха U-19 - после 0:4 от Мидтьюлланда: Надеемся дать бой в ответном матче

Лига Чемпионов
Обновлено

В среду юношеский Рух проведет свой ответный матч против датской команды

Капитан Руха U-19 - после 0:4 от Мидтьюлланда: Надеемся дать бой в ответном матче

Фото: ФК Рух

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Сегодня после утренней тренировки футболисты "Руха" (U-19) отправились на ответный матч Юношеской лиги УЕФА с "Мидтьюлландом" из Дании, который состоится 29 ноября.

Капитан "Руха" Андрей Китела в комментарии Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря львовян.

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"Очень надеемся, что из крупного поражения в первом матч в Сталевой Воле были сделаны правильные выводы и сможем дать бой датчанам на их поле. Конечно, желательно забить быстрый гол, это бы добавило уверенности. Радует, что отправились в Хернинг в боевом составе, травмированных нет. Кроме меня еще сыграют Виталий Холод и Олег Федор, которым уже исполнилось 19 лет. Регламентом соревнований это разрешено", - сказал Китела.

Напомним, что в первом поединке "Рух" на нейтральном поле в Польше уступил "Мидтьюлланду" 0:4.

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Источник:
sport.ua
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