Шахтер – Антверпен. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.11.2023

Лига чемпионов

Группа H, пятый тур

28 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Бартош Франковский (Польша)

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"Шахтер" находится в шаге от гарантирования евровесны, однако и за что-то выше команда может побороться. В случае сегодняшней победы и поражения “Барселоны” или “Порту” в параллельном матче подопечные Пушича подойдут к финальному туру группового этапа с равным показателем очков со вторым местом в квартете. Согласитесь, в этом случае это весомая заявка на плей-офф Лиги чемпионов. Тем более что впереди очный матч против португальцев.

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Новости Шахтера

Марино Пушич прекрасно стартовал в "Шахтере". Если не считать первого матча против "Барселоны" (да и он был неплохим), то следующие три поединка уже с полноценными наставлениями от тренера "горняки" выиграли. Особенно важны были победы над "Динамо" и той же "блаугранной" в домашнем поединке ЛЧ. 1:0 против испанского гранда – тогда был не только отличный результат, но и прекрасная игра от "Шахтера".

Однако дальше последовал небольшой спад. В последних двух турах УПЛ, встречаясь с прямыми конкурентами за верхнюю часть турнирной таблицы, дончане заработали одно очко из шести возможных. И эти два поединка были номинально домашними и проходили на “Арене Львов” – на нормальном по украинским меркам поле. Против "Днепра-1" дончане вышли ощутимо уставшими и не вытянули вторым тайм ни морально, ни физически. С "Полесьем" ужасно подводила реализация, а также и к арбитру вполне возможные вопросы.

Кадры хозяев

Матч с "волками" также был довольно травматичным. Бондарь в жестком стыке получил от соперника по голеностопу и доигрывал поединок с повреждением, Конопля вылетел на 11 минуте и не смог продолжить матч. Ефим в Гамбург так и не полетел, а у Бондаря есть еще шанс быть готовым полноценно. А вот Артем Бондаренко отправился в Германию вместе с командой. В последний раз он играл еще 30 октября.

Новости Антверпена

Нестабильность – это основное слово, точно описывающее текущий сезон бельгийской команды. В чемпионате "Антверпен" идет на пятой позиции, уступая лидеру "Сент-Жилуаз" 11 очков. За 15 туров постоянство было лишь в конце сентября. Тогда "Антверпен" трижды подряд сыграл в Лиге Жюпиле со счетом 0:0. В активе команды ван Боммела всего шесть побед в рамках внутреннего чемпионата, треть из которых одержана в ноябре.

В Лиге чемпионов дела обстоят еще хуже: ноль зачетных пунктов за четыре тура. Был шанс взять очки в матче против "Шахтера". Даже дважды за 90 минут. Сначала бельгийцы вели в счете 2:0, однако даже во время цифр 2:3 на табло Алдервейрелд пробивал пенальти. Но и здесь не повезло. Шансы на евровесну у "Антверпена" минимальны. Нужно побеждать "горняков" (желательно в два мяча), в шестом туре выигрывать "Барселону" и надеяться на три очка "Порту" в игре с "Шахтером". Даже для бельгийских фанатов звучит слишком мечтательно.

Кадры гостей

Пропустит этот матч основной полузащитник Юрген Эккеленкамп из-за удаления в предыдущем поединке ЛЧ против Порту. Также ряд футболистов находятся в лазарете, однако большинство из них осенью даже не играли из-за травмы. Разве резервиста, 20-летнего эквадорца Антони Валенсию, можно вспомнить, ведь он провел 17 минут в предыдущем поединке против "Шахтера".

Последние пять матчей Шахтера и Антверпена

Последние пять встреч хозяев

24.11. Шахтер – Полесье 0:0 (УПЛ)

20.11. Рух – Шахтер 3:1 (ТМ)

12.11. Шахтер – Днепр-1 1:3 (УПЛ)

07.11. Шахтер – Барселона 1:0 (ЛЧ)

03.11. Динамо – Шахтер 0:1 (УПЛ)

Последние пять встреч гостей

24.11. Синт-Трейден – Антверпен 1:1 (Лига Жюпиле)

11.11. Антверпен – Стандарт 6:0 (Лига Жюпиле)

07.11. Порту – Антверпен 2:0 (ЛЧ)

04.11. Антверпен – Генк 3:2 (Лига Жюпиле)

01.11. Льерс – Антверпен 1:4 (Кубок Бельгии)

Личные встречи между соперниками

Только однажды играли между собой команды. 4 октября этого года они встретились в поединке на стадионе “Антверпена”. Первый тайм был полностью провальным для “горняков”, но после перерыва дубль Сикана и гол Ракицкого принесли победу со счетом 3:2. И даже вышеупомянутый пенальти на 90+7 минуте не помог – капитан бельгийцев тогда не попал в створ. Это был последний официальный поединок Патрика ван Леувена во главе дончан.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Антверпен

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Сикан.

Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Сикан. "Антверпен": Бютте – Уэйндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай – Юсуф, Вермерен – Керк, Илленихена, Баликвиша – Янссен.

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Барселона 4 3 0 1 8-2 9 2 Порту 4 3 0 1 9-3 9 3 Шахтер 4 2 0 2 6-7 6 4 Антверпен 4 0 0 4 3-14 0

Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Антверпен

Прогноз на матч Шахтер – Антверпен от UA-Football

Если в поединке с "Днепром-1" было дончанам довольно тяжело, то против "Полесья" – тоже интересной и кусающей команды – "горняки" выглядели гораздо увереннее. Сегодня настрой на игру будет другой, ведь это Лига чемпионов. Тем более есть реальные шансы зацепиться за 1/8 финала и просто невероятная возможность гарантировать себе, по крайней мере, плей-офф Лиги Европы. Для этого достаточно ничьей, однако команда Пушича способна на больше. Прогноз: Победа "Шахтера".