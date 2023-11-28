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Шахтер – Антверпен. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 28.11.2023
Какая цель у "горняков"?
Фото: ФК Шахтар
Лига чемпионов
Группа H, пятый тур
28 ноября, 19:45. "Фолькспаркштадион" (Гамбург)
Главный арбитр: Бартош Франковский (Польша)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Шахтер" находится в шаге от гарантирования евровесны, однако и за что-то выше команда может побороться. В случае сегодняшней победы и поражения “Барселоны” или “Порту” в параллельном матче подопечные Пушича подойдут к финальному туру группового этапа с равным показателем очков со вторым местом в квартете. Согласитесь, в этом случае это весомая заявка на плей-офф Лиги чемпионов. Тем более что впереди очный матч против португальцев.
Новости Шахтера
Марино Пушич прекрасно стартовал в "Шахтере". Если не считать первого матча против "Барселоны" (да и он был неплохим), то следующие три поединка уже с полноценными наставлениями от тренера "горняки" выиграли. Особенно важны были победы над "Динамо" и той же "блаугранной" в домашнем поединке ЛЧ. 1:0 против испанского гранда – тогда был не только отличный результат, но и прекрасная игра от "Шахтера".
Однако дальше последовал небольшой спад. В последних двух турах УПЛ, встречаясь с прямыми конкурентами за верхнюю часть турнирной таблицы, дончане заработали одно очко из шести возможных. И эти два поединка были номинально домашними и проходили на “Арене Львов” – на нормальном по украинским меркам поле. Против "Днепра-1" дончане вышли ощутимо уставшими и не вытянули вторым тайм ни морально, ни физически. С "Полесьем" ужасно подводила реализация, а также и к арбитру вполне возможные вопросы.
Кадры хозяев
Матч с "волками" также был довольно травматичным. Бондарь в жестком стыке получил от соперника по голеностопу и доигрывал поединок с повреждением, Конопля вылетел на 11 минуте и не смог продолжить матч. Ефим в Гамбург так и не полетел, а у Бондаря есть еще шанс быть готовым полноценно. А вот Артем Бондаренко отправился в Германию вместе с командой. В последний раз он играл еще 30 октября.
Новости Антверпена
Нестабильность – это основное слово, точно описывающее текущий сезон бельгийской команды. В чемпионате "Антверпен" идет на пятой позиции, уступая лидеру "Сент-Жилуаз" 11 очков. За 15 туров постоянство было лишь в конце сентября. Тогда "Антверпен" трижды подряд сыграл в Лиге Жюпиле со счетом 0:0. В активе команды ван Боммела всего шесть побед в рамках внутреннего чемпионата, треть из которых одержана в ноябре.
В Лиге чемпионов дела обстоят еще хуже: ноль зачетных пунктов за четыре тура. Был шанс взять очки в матче против "Шахтера". Даже дважды за 90 минут. Сначала бельгийцы вели в счете 2:0, однако даже во время цифр 2:3 на табло Алдервейрелд пробивал пенальти. Но и здесь не повезло. Шансы на евровесну у "Антверпена" минимальны. Нужно побеждать "горняков" (желательно в два мяча), в шестом туре выигрывать "Барселону" и надеяться на три очка "Порту" в игре с "Шахтером". Даже для бельгийских фанатов звучит слишком мечтательно.
Кадры гостей
Пропустит этот матч основной полузащитник Юрген Эккеленкамп из-за удаления в предыдущем поединке ЛЧ против Порту. Также ряд футболистов находятся в лазарете, однако большинство из них осенью даже не играли из-за травмы. Разве резервиста, 20-летнего эквадорца Антони Валенсию, можно вспомнить, ведь он провел 17 минут в предыдущем поединке против "Шахтера".
Последние пять матчей Шахтера и Антверпена
Последние пять встреч хозяев
- 24.11. Шахтер – Полесье 0:0 (УПЛ)
- 20.11. Рух – Шахтер 3:1 (ТМ)
- 12.11. Шахтер – Днепр-1 1:3 (УПЛ)
- 07.11. Шахтер – Барселона 1:0 (ЛЧ)
- 03.11. Динамо – Шахтер 0:1 (УПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 24.11. Синт-Трейден – Антверпен 1:1 (Лига Жюпиле)
- 11.11. Антверпен – Стандарт 6:0 (Лига Жюпиле)
- 07.11. Порту – Антверпен 2:0 (ЛЧ)
- 04.11. Антверпен – Генк 3:2 (Лига Жюпиле)
- 01.11. Льерс – Антверпен 1:4 (Кубок Бельгии)
Личные встречи между соперниками
Только однажды играли между собой команды. 4 октября этого года они встретились в поединке на стадионе “Антверпена”. Первый тайм был полностью провальным для “горняков”, но после перерыва дубль Сикана и гол Ракицкого принесли победу со счетом 3:2. И даже вышеупомянутый пенальти на 90+7 минуте не помог – капитан бельгийцев тогда не попал в створ. Это был последний официальный поединок Патрика ван Леувена во главе дончан.
Ориентировочные составы на матч Шахтер – Антверпен
- "Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Сикан.
- "Антверпен": Бютте – Уэйндал, Алдервейрелд, Кулибали, Батай – Юсуф, Вермерен – Керк, Илленихена, Баликвиша – Янссен.
Турнирная таблица группы H
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|4
|3
|0
|1
|8-2
|9
|2
|Порту
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|3
|Шахтер
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|4
|Антверпен
|4
|0
|0
|4
|3-14
|0
Ставки и коэффициенты на матч Шахтер – Антверпен
Прогноз на матч Шахтер – Антверпен от UA-Football
Если в поединке с "Днепром-1" было дончанам довольно тяжело, то против "Полесья" – тоже интересной и кусающей команды – "горняки" выглядели гораздо увереннее. Сегодня настрой на игру будет другой, ведь это Лига чемпионов. Тем более есть реальные шансы зацепиться за 1/8 финала и просто невероятная возможность гарантировать себе, по крайней мере, плей-офф Лиги Европы. Для этого достаточно ничьей, однако команда Пушича способна на больше. Прогноз: Победа "Шахтера".
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