Больше, чем просто костолом: Шахтер сыграет против команды самого грязного опорника нулевых

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Зять

Бомбардир

Полиглот

Провокатор

Вундеркинд

Не поверите, но это так.

Марк ван Боммель дебютировал в профессиональном футболе за "Фортуну Ситтард" в 16 лет и 23 дня.

На улице была весна 1993-го, и совсем скоро его команда понизилась в классе - плохая новость для фанатов и отличная для молодого защитника, который сразу получил больше игрового времени.

В 1995-м он вернулся в элиту уже железным игроком основы, автором 7 голов и носителем старомодных усов, перед которыми вскоре не устояла дочь тренера "Фортуны" Берта ван Марвейка Андра. И это всего в 18 лет!

Mark VAN BOMMEL - Fortuna Sittard 1998-99 pic.twitter.com/mjKeTL1aFL — Old School Panini (@OldSchoolPanini) January 14, 2018

Прогресс ван Боммеля затормозится чуть позже, потому и в ПСВ он перейдет только в 1999-м.

Впрочем, "Фортуна" останется в его сердце навсегда. Он вспоминал о ней даже выиграв Лигу чемпионов с "Барселоной", а когда в нулевые клуб оказывался на грани банкротства, Марк каждый раз включался в его спасение – продавал футболки с автографами, даже сам стоял за прилавком в дни благотворительных аукционов, на которых насобирал больше миллиона евро.

Собственно, такие действия хорошо коррелируются со словами посторонних звезд о ван Боммеле - дьявол на поле, он был ангелом за пределами стадиона.

"Я ненавидел играть против Марка. Он бился, провоцировал, всегда играл грязно. Но наши дети учились в одной школе, и однажды мы поговорили. Это был приятный, открытый человек!" – вспоминал Деян Станкович.

И да, это именно в "Фортуне" ван Боммеля впервые прозвали "Чудовищем".

Зять

Марк и Андра поженились в 2001-м, а через год у них родились близнецы Томас и Рене.

Оба пробовали играть, но безнадежно. А вот младший сын, Рубен, уже забил 4 гола в текущем сезоне за "АЗ", и династия почти наверняка продолжится.

Как знать, может, отец еще поможет парню прорваться, как ван Марвейк в свое время помог ему?

Марк начинал карьеру центральным защитником, и это Берт со скандалом настоял, чтобы он перешел в опорную зону.



Ван Марвейк, ван Боммель и Андра. Фото - vi.nl Ван Марвейк, ван Боммель и Андра. Фото - vi.nl

Ну, а потом тесть и подавно спас ему международную карьеру. Кто не знал, Марко ван Бастен выгнал своего тезку из сборной Нидерландов в 2006-м из-за карточек, ссор и провокаций на ровном месте. Помните матч Португалия – Нидерланды на ЧМ? Идиотское судейство Иванова, да, но начал все ван Боммель.

И нет, он не раскаялся и не просился назад. В 2007-м уже в статусе капитана "Баварии" Марк заявил, что хотел бы играть за Германию.

Так бы он и оставался без сборной впредь, если бы туда не назначили ван Марвейка, а тот не перестроил команду под зятя, стерев, словно ластиком, элегантную, яркую сборную образца Евро-2008.

Новые "Оранье" заиграли вязко, жестко, а иногда и жестоко – и это ван Боммель был их олицетворением на мундиале в ЮАР, а не Роббен или Снейдер, что очень разочаровало Йохана Кройфа:

"Нидерланды показали ужасающий, безобразный антифутбол. И что это за арбитр такой с собственными рамками дозволенного? Финал заслуживал лучшего"

Конечно, это он о многочисленных фолах де Йонга и ван Боммеля, который еще перед финалом пообещал "поломать" Испанию, и изо всех сил выполнял обещанное.

И даже потом, постарев, ван Боммель продолжал играть за Нидерланды, пока их тренировал ван Марвейк. Они ушли вместе после провального Евро-2012, когда в голландских СМИ уже прямо писали, что Берт вызывает "не игрока, а зятя". Конечно, их недолюбливали. Молившаяся на Кройфа, Гуллита и ван Бастена страна не хотела, чтобы ее представляли иначе.

Бомбардир

А это уже золотое время Марка - задолго до поездки в ЮАР и обвинений в покровительстве.

Гус Хиддинк тогда тренировал ПСВ, и в его схеме 4-3-3 ван Боммель пахал в паре с Йоханом Фогелем под Филиппом Коку. Отличная связка! С ними Эйндховен выиграл 4 чемпионства из 6.

Тогда-то Марк и раскрылся как мастер дальних ударов, которыми забивал не менее 6 голов за сезон. Команда, между тем, тоже прогрессировала, и в ЛЧ-2004/05 ПСВ на равных сражался с "Миланом" в полуфинале. Классный был состав – Матея Кежман, Алекс, Пак Чжи Сун. Ван Боммель был их вожаком, но по иронии судьбы это из-под него Амброзини забил решающий гол.

Оплеуха, конечно. Но в то же время в 36 турах Эредизиве Марк наколотил 17 голов, и это был верный знак, что чемпионат он перерос.

Далее – поездка в "Барселону", любимую команду детства, где ван Боммель отдал 7 голевых в 24 турах. Эдмилсон, Мотта, Маркес – у всех было меньше. Перед финалом ЛЧ с "Арсеналом" Франк Райкард даже поставил на Марка, а не Иньесту – ошибочное решение, однако говорящее само за себя.

Еще дальше – "Бавария", где ван Боммель забивал больше всего, и даже на "Сантьяго Бернабеу", после чего трибунам достался непристойный жест. УЕФА тогда оценила его в 6,200 евро штрафа.

Да что там, даже в своем последнем сезоне, снова в ПСВ, ван Боммель продолжал забивать со штрафных.

Моду на безударных опорников ввел позже Серхио Бускетс, а вот в поколении Марка волнорезы били – и он был среди лучших.

Полиглот

Еще одна очень неожиданная черта Ван Боммеля.

Уже на первой же пресс-конференции в Барселоне Марк попросил задавать вопросы на испанском, а не английском, шокировав прессу. Никто же не знал, что вместо лежать на пляже он проходил летние курсы у монахинь в городе Вюгт.

Более того, Марк не только выучил язык, но и узнал главное о каждом футболисте и функционере "Барсы" - кто что любит, чем живет, какой у кого круг общения. Инсайдером выступил Клюйверт.

Ronaldinho, Deco, Eto'o, Xavi, Van Bommel e Puyol.



O Barcelona 2005/06, campeão espanhol e europeu, era um timaço! ???? pic.twitter.com/jYcVQuYm4I — Sala12 (@OficialSala12) March 16, 2020

Ван Боммель понимал адаптацию как часть работы, и когда приезжал в клуб, оставалось только пожать всем руки. Райкард был в шоке и признавался, что уже через месяц Марк был своим в коллективе. А он что? Лишь пожимал плечами – мол, как-то оно само.

Далее в его карьере были еще "Бавария" и "Милан" – и каждый раз Марк удивлял прессу мгновенным изучением языка. Просто послушайте его немецкий…

….или итальянский.

Вместе с лидерскими качествами это делало ван Боммеля фаворитом тренеров, вроде Юргена Клинсманна. Когда Олли Кан завершил, он отдал Марку повязку, которую еще никогда не носил иностранец:

"Марку было на роду написано стать капитаном "Баварии". Он выдающийся лидер, он вызывает уважение всей команды – и у молодых, и у опытных игроков. Он занимает ключевую позицию в полузащите. Он – связующее звено между обороной, серединой поля и атакой".

Похожая история впоследствии была в "Милане", где жесткость и властность ван Боммеля сбалансировали команду, позволили ей выиграть Скудетто, и через год он прощался с "Сан-Сиро" чуть ли не на уровне с сенаторами.

Идеальный легионер – вот кем он был. Полный антипод, скажем, Гарету Бейлу в "Реале".

Провокатор

Ну, и главное – то, без чего его нельзя представить.

Конечно, ван Боммель фолил. Более того, он делал это сознательно и часто переходил все разумные пределы.

Взять безнаказанный удар двумя ногами у Рикардо Монтоливо – это как вообще?

Или безумный подкат в ноги Лусио в матче "Интер" – "Бавария", когда даже комментаторы были вынуждены констатировать:

"Ван Боммель больше не хочет играть в футбол. Он хочет кого-нибудь сломать".

И он был таков на протяжении всей карьеры. Даже на тренировках Отмар Хитцфельд хватался за голову, мол, "был страх, что он покалечит своих еще до матчей".

Ван Марвейк, в свою очередь, слишком хорошо знал зятя, и на тормоза не давил. На ЧМ-2010 ван Боммель локтем ввалил Луису Фабиано, еще раз потоптался по Лусио, снес Дани Алвеса, вырубил Вальтера Гаргано, врезал Эдинсону Кавани, а желтую получил за… удар после свистка.

И нет, это не случайность, а тоже часть его футбола. Грубый к соперникам, он был чрезвычайно любезен с арбитрами:

"Я всегда пытаюсь поговорить с судьей, спросить его мнение, чтобы знать, как далеко я могу продвинуться", - объяснял ван Боммель. "По-моему, это лишь часть игры. Часто мы говорим просто о погоде или качестве поля. А однажды я спросил судью, где он покупает продукты, и сказал, где сейчас скидки. Потом он разрешил мне еще один фол, а через пять игр спросил меня о другом магазине. Вам просто нужно поговорить с этими ребятами. Ссориться с ними без толку".

Это скандал, но ван Боммель завершил карьеру, имея 651 матч, 87 голов, 146 желтых и всего 12 красных. Шокирующие цифры, которые и близко не иллюстрируют, каким игроком он был.

Немного выдает опорника разве что прощальный матч. 12 мая 2013-го с "Твенте" он снес Душана Тадича, за что получил от Данни Маккелли вторую желтую, которую впоследствии назвал "самой справедливой из всех". Так ли это? Скорее, ван Боммель наоборот недополучил слишком много предупреждений.

Никогда не путайте олдскул и хамство, господа. Когда Деннис Уайз и Пол Инс попросили рефери не вмешиваться и дать им разобраться, как мужикам – это была действительно "старая школа".

А что Ван Боммель? Он симулировал почти так же часто, как фолил, а затем бежал к судьям и выпрашивал для соперника карточки, которых не было. Это не старая школа и не новая – это лишь прагматизм. Готовность делать ради победы все – в том числе и самые грязные вещи, которыми другие брезговали.

Было ли приятно за этим наблюдать? Бог свидетель, нет.

Был ли ван Боммель мастером своего ремесла? 20 трофеев доказывают, что да.