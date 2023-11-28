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Вирт: Важно, чтобы Шахтер в матче с Антверпеном обошелся без шапкозакидательского настроения

Лига Чемпионов

Экс-вратарь "горняков" поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов

Вирт: Важно, чтобы Шахтер в матче с Антверпеном обошелся без шапкозакидательского настроения

Фото: НК Верес

Новина українською

Бывший вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился своими ожиданиями от противостояния "горняков" с "Антверпеном", который состоится сегодня в 19:45.

– Очень хочется, чтобы после довольно неожиданной победы над "Барселоной" дончане завтра взяли верх и тогда судьба путевки в следующий раунд решится в заключительном поединке – с "Порту".

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– Вас не беспокоит, что "Шахтер" выглядит неубедительно в текущем чемпионате УПЛ и, как уже бывало в таких случаях раньше, сетует на предвзятость арбитров.

– В последние месяцы "Шахтер", действительно, довольно часто оказывается в меньшинстве, однако, на мой взгляд, все эти удаления были справедливы. Как по мне, в потере очков в УПЛ виноваты сами "горняки", которые в одном матче транжирят голевые моменты, а в другом - не безгрешны в обороне. В этом сезоне "горнякам" очень не хватает стабильности. Нечто похожее было в поединке "Шахтера" с "Антверпеном" в Бельгии. До перерыва "горняки" уступали по всем компонентам – 0:2. Во втором тайме гости добились перелома, добыв суперволевую победу. Ради справедливости, следует сказать, что тогда чудил вратарь "горожан", а в компенсированное время хозяева умудрились не реализовать пенальти.

– Многие эксперты утверждали, что "Антверпен", в составе которого немало молодежи, рано поверил в свою победу и был наказан за легкомыслие.

– Почему так произошло пусть выясняют "горожане", однако это уже история. Сейчас "горнякам" важно сделать правильные выводы из той победы и не наступить на те же грабли. Вообще, на мой взгляд, так хорошо, как во втором тайме в Антверпене, дончане в текущем сезоне еще не играли. Вот почему желательно и удивить "Антверпен" интенсивностью, желанием не уступать в каждом единоборстве.

– Возможно, проблемы "Шахтера" в чемпионате УПЛ вызваны недостаточной концентрацией?

– Не исключено, но Лига чемпионов – это совсем другой турнир, с другой мотивацией, а на финишной прямой – и подавно. Здесь на кону - футбольный имидж Украины, в конце концов, возможность серьезно пополнить клубную кассу.

Вот почему важно, чтобы в Гамбурге обошлось без шапкозакидательского настроения. Да, "Антверпен" в отличие от "горняков" не часто выступает в еврокубках, однако в этой команде достаточно талантливой молодежи, которая горит желанием громко заявить о себе в самом престижном континентальном турнире. Поэтому необходимо учесть каждую мелочь, продемонстрировать свои лучшие качества и только тогда декабрьская битва "Шахтера" в Португалии за плей-офф Лиги чемпионов, станет реальностью, - отметил Вирт.

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Источник:
Sport.ua
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