Хойлунд и Антони на месте. Манчестер Юнайтед готовится к важному матчу с Галатасараем в ЛЧ

Манчестер Юнайтед завтра сыграет против Галатасарая в важном матче ЛЧ. Для МЮ ставки очень высоки, поскольку поражение в этом матче положит конец перспективам выхода в плей-офф.

Напомним, что Манчестер потерпел поражение в первых трех играх, а сейчас занимают последнее место в группе А.

Тен Хаг выступил на своей предматчевой пресс-конференции во вторник. Когда его спросили о Хойлунде и Антони, он ответил:

"Они в команде"

Также тренер прокомментировал игру против Эвертона:

"Мы очень довольны игрой, но это одна игра, и мы должны делать это на постоянной основе"