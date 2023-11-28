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Хойлунд и Антони на месте. Манчестер Юнайтед готовится к важному матчу с Галатасараем в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Тренер МЮ рассказал о подкреплении команды двумя игроками

Хойлунд и Антони на месте. Манчестер Юнайтед готовится к важному матчу с Галатасараем в ЛЧ

Фото: twitter.com/ManUtd

UA-Футбол
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Манчестер Юнайтед завтра сыграет против Галатасарая в важном матче ЛЧ. Для МЮ ставки очень высоки, поскольку поражение в этом матче положит конец перспективам выхода в плей-офф.

Напомним, что Манчестер потерпел поражение в первых трех играх, а сейчас занимают последнее место в группе А.

Тен Хаг выступил на своей предматчевой пресс-конференции во вторник. Когда его спросили о Хойлунде и Антони, он ответил:

"Они в команде"

Также тренер прокомментировал игру против Эвертона:

"Мы очень довольны игрой, но это одна игра, и мы должны делать это на постоянной основе"

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Источник:
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