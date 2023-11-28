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Хойлунд и Антони на месте. Манчестер Юнайтед готовится к важному матчу с Галатасараем в ЛЧ
Тренер МЮ рассказал о подкреплении команды двумя игроками
Фото: twitter.com/ManUtd
Манчестер Юнайтед завтра сыграет против Галатасарая в важном матче ЛЧ. Для МЮ ставки очень высоки, поскольку поражение в этом матче положит конец перспективам выхода в плей-офф.
Напомним, что Манчестер потерпел поражение в первых трех играх, а сейчас занимают последнее место в группе А.
Тен Хаг выступил на своей предматчевой пресс-конференции во вторник. Когда его спросили о Хойлунде и Антони, он ответил:
"Они в команде"
Также тренер прокомментировал игру против Эвертона:
"Мы очень довольны игрой, но это одна игра, и мы должны делать это на постоянной основе"
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