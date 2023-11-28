ЛЧ. Шахтер – Антверпен 1:0. Дончане гарантировали себе евровесну

Лига чемпионов

Группа H, пятый тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Бартош Франковский (Польша)

"Антверпен" удивил в первую очередь болельщиками. Сегодня на матче была самая большая выездная трибуна за весь групповой этап "Шахтера" в Гамбурге. Несмотря на неприятную и холодную немецкую погоду, заводить свои кричалки гости начали еще до старта поединка. Но и украинские фанаты, которые были рассыпаны по стадиону среди болельщиков "Гамбурга", не умолкали.

Бельгийцы пытались атаковать резко. В одном из таких моментов – после обрезки Судакова в центре поля – мяч дошел чуть ли не до ударной позиции у вратарской. Тогда Азаров и Ризнык подчистили.

“Шахтер” играл позиционно, но первый момент номинальные хозяева создали благодаря контратаке. На третьей минуте Сикан получил мяч по центру, отдал слева на ход Невертону, а тот не долго думая с линии штрафной целил в правый дальний угол – мимо ворот.

Впоследствии "горнякам" стандарт помог открыть счет. На левом фланге в руку сопернику попал Азаров. Зубков подал в штрафную, а Матвиенко головой пробил мимо голкипера. Первый гол Николая в еврокубках на взрослом уровне. Как раз вовремя – в юбилейном, 50 матче в Европе.

"Шахтер" не сел в оборону, ведя в счете, но именно соперники создавали больше моментов до перерыва. На 23 минуте бил с очень хорошей позиции Баликвиша – Бондарь бросился под мяч. Дальше внезапно, после рикошета, получил мяч на острие атаки Муха. Албанец стрелял с линии штрафной в силу – Ризнык потащил.

Но вся острота от гостей могла нивелироваться перед перерывом. Крыськив прекрасно открылся под забег и навесил в центр. Невертон воспользовался ошибкой защитника и пробил по воротам – голкипер парировал корпусом. На добивании первым был Судаков, но он попал головой чуть выше перекладины.

Активно второй тайм начали бельгийцы. Правда, первый реальный момент после перерыва создали именно подопечные Пушича. На 55-й минуте Степаненко в подкате отобрал мяч на чужой половине поля. Азаров протащил к штрафной и пробил: попал в перекладину. Голкипер едва задел мяч.

Более того! На 62-й минуте и сам Степаненко попал в каркас ворот. После его удара по подбору мяч лизнул ту же поперечину.

После относительного затишья команды проснулись в дополнительное ко второму тайма время. Бондаренко вывели один на один, он обыграл голкипера, но не смог пробить мимо защитника в ворота. Еще и пропустить могли дончане в конце, но удар бельгийцев с близкого расстояния потянул Ризнык и спас "Шахтер".

Победа дает "горнякам" возможность сравниться с "Барселоной" и "Порту" по очкам. Эти две команды сыграют очный поединок сегодня позже в Испании. Однако ниже третьего места дончане гарантированно не опустятся.

Групповой этап в Гамбурге для "Шахтера" завершен. Кроме украинцев на трибунах также и местные фанаты горячо поддерживали "горняков" во всех матчах. С выбором арены точно не прогадал менеджмент дончан. Но можно пойти еще дальше: отблагодарить Гамбург стадией 1/8 финала Лиги чемпионов. Всё решится в последнем туре.

"Шахтер" – "Антверпен" 1:0

Гол: Матвиенко 12

"Шахтер": Ризнык – Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Судаков, Крыськив (Келси 89), Невертон (Бондаренко 70) – Сикан (Ракицький 90+6)

"Антверпен": Бютте – Вейндал, Алдервейрелд, С. Кулибали, Батай – Вермерен, Юсуф (Иленихена 73) – Керк (Эджуке 46), Баликвиша, Муха – Янссен

Предупреждения: Срна 56 (вне поля), Гочолейшвили 83 – С. Кулибали 30, Керк 45+1, Муха 90+4

Фото: Михаил Лозовый, UA-Футбол