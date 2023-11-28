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ЛЧ. Лацио - Селтик 2:0. Совсем другой турнир для лациале и Иммобиле

Лига Чемпионов

Чиро вновь приносит своей команде победу

ЛЧ. Лацио - Селтик 2:0. Совсем другой турнир для лациале и Иммобиле

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа Е. Пятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Селтик" 2:0

Голы: Иммобиле 82, 85

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, Хила, Марушич, Ровелла (Катальди 78), Луис Альберто (Камада 83), Гендузи, Фелипе Андерсон (Педро 61), Кастельянос (Иммобиле 62), Исаксен

"Селтик": Харт, А. Джонстон, Картер-Уикерс, Скейлс, Тейлор, О'Райли, МакГрегор, Бернардо (Хен-Гю 70), Форрест (М. Джонстон 61), Фурухаши, Янг (Тернбулл 86)

Предупреждения: Ровелла 50, Педро 89 - Тейлор 27, А. Джонстон 35, О'Райли 72, Янг 78

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)

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