Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЧ. Лацио - Селтик 2:0. Совсем другой турнир для лациале и Иммобиле
Чиро вновь приносит своей команде победу
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Лига Чемпионов. Группа Е. Пятый тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Селтик" 2:0
Голы: Иммобиле 82, 85
"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, Хила, Марушич, Ровелла (Катальди 78), Луис Альберто (Камада 83), Гендузи, Фелипе Андерсон (Педро 61), Кастельянос (Иммобиле 62), Исаксен
"Селтик": Харт, А. Джонстон, Картер-Уикерс, Скейлс, Тейлор, О'Райли, МакГрегор, Бернардо (Хен-Гю 70), Форрест (М. Джонстон 61), Фурухаши, Янг (Тернбулл 86)
Предупреждения: Ровелла 50, Педро 89 - Тейлор 27, А. Джонстон 35, О'Райли 72, Янг 78
Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)
Популярное сейчас
- Шахтер – Антверпен. АУДИО онлайн трансляция матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти
- Шахтер - Антверпен. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Барселона – Порту. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года