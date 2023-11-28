ЛЧ. Милан - Боруссия 1:3. Дьяволы продали всю свою удачу...

Для "Милана" это была битва жизни в Лиге чемпионов. И команда Стефано Пиоли этот бой проиграла...

На старте поединка "россонери" задали высокий темп, как и предыдущем туре против Парижа. "Шмели" не стали противиться и приняли ритм "Милана". Высокая игра хозяев принесла плоды уже на первых минутах. Чуквуэзе классно расшатал на паузе Шлоттербека и попал в руку немца - пенальти. 11-метровый взялся исполнять ветеран Оливье Жиру, но удар француза парировал Кобель.

"Боруссия" не стала тянуть с ответом. И в одной из следующих атак также заработали пенальти. Калабрия в собственной штрафной площадке сбил Фуллькруга. Однако свой пенальти Марко Ройс уже реализовал, пробив в верхний угол. После этого игра, казалось, немного успокоилась. "Желто-черные" пытались сбить темп и контролировать игру. Однако на экваторе первого тайма ритм снова взлетел. Команды снова начали действовать без центра поля. В общем моменты были с обеих сторон. Но все же разнообразнее выглядел именно "Милан". Итальянский клуб имел определенное преимущество во владении мячом и конвертировал этот показатель в большее количество моментов.

И еще до перерыва итальянцы сумели установить паритет на табло. Опять классно проявил себя Чуквуэзе. Нигириец классно открывался между линиями и вырывался на оперативное пространство. И в одном из эпизодов Самуэль на правом фланге атаки расшатал двух защитников Дортмунда и прошил Кобеля - 1:1. Это первый мяч Чуквуэзе после летнего перехода в миланский клуб. Первый тайм получился достаточно равным и насыщенным.

Во второй половине встречи игра продолжилась по аналогичному сценарию. "Дьяволы" старались строить комбинационные атаки, а "шмели" делали ставку на контрвыпады. Вот вроде бы все было хорошо, но "россонери" снова настигла чехарда травм. Вслед за Кьером, Калулу и Пеллегрино вылетел еще один центральный защитник - Тиав. Катастрофа... А уже через две минуты сломался центрбэк гостей - Шлоттербек.

Моментов больше имел "Милан", но лучше распоряжалась своими моментами именно "Боруссия". Так и произошло. В одной из контратак немцы забили второй и вышли вперед. Байно-Гиттенс получил мяч в штрафной зоне и аккуратно пробил в ближний угол под самую стойку ворот Меньяна. Как же не хватало хозяевам Рафаэля Леау, который мог бы придумать что-то оригинальное на ровном месте... Вместо португальца должен был бы заряжать Тео Эрнандес, но француза в этом матче в день с огнем было не найти.

Подопечные Пиоли вновь атаковали и проводили больше времени на половине соперника. Но снова великолепный контрвыпад "Боруссии" и 1:3. Адееми как будто нанес довольно посредственный удар по центру ворот, но голкипер миланцев не успел как следует сориентироваться. Француз пытался выбить мяч, но достал снаряд уже из-за линии. Чистое взятие ворот. Примечательно, что во время этой атаки жестко столкнулся с соперником Томори. Если бы еще английский защитник получил повреждение, можно было бы говорить о каком-то проклятии. Слава Богу, обошлось!

Хозяевам поля уже нечего было терять. Нужно было идти ва-банк. И "дьяволы" пошли. Моментами даже Калабрия оказывался на позиции центрального нападающего. "Милан" бился до конца, давил, имел моменты, чтобы забивать два и сравнивать. Была и перекладина в одной из атак, и штанга Йовича, и еще несколько хороших моментов. Но при этом и "шмели" могли увеличивать разрыв в счете - Фуллькруг в самой концовке попал в каркас ворот итальянцев.

Довольно неожиданно, но команда Эдина Терзича становится первой из "группы смерти", которая обеспечивает себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов. "Милан" же откровенно жаль. По ходу всей текущей групповой стадии "дьяволов" преследует тотальное невезение. Серия травм в защите, отсутствие Леау и ОГРОМНОЕ количество нереализованных моментов. Стоит лишь вспомнить нули в первом матче против Дортмунда и "Ньюкасла". Тем не менее, что еще больше удивляет, так это то, что даже при таких результатах 7-кратный победитель ЛЧ сохраняет шансы на евровесну.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Боруссия" Дортмунд 5 3 1 1 6-3 +3 10 2 "Пари Сен-Жермен" 5 2 1 2 8-7 +1 7 3 "Ньюкасл" 5 1 2 2 5-5 0 5 4 "Милан" 5 1 2 2 3-7 -4 5

5-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

28.11.2023. Италия, Милан. "Сан-Сиро"

"Милан" - "Боруссия" Дортмунд 1:3

Голы: Чуквуэзе 37 - Ройс 10 (пенальти), Байно-Гиттенс 59, Адееми 69

"Милан": Меньян - Эрнандес, Томори, Тиав (Крунич 53), Калабрия - Рейндерс, Адли (Траоре 77), Лофтус-Чик - Пулишич, Жиру, Чуквуэзе (Йович 77).

Главный тренер Милана: Стефано Пиоли.

"Боруссия" Дортмунд: Кобель - Бенсебаини, Шлоттербек (Озкан 55), Гуммельс, Риерсон - Забитцер, Джан - Байно-Гиттенс, Ройс (Брандт 79), Мален (Адееми 55) - Фуллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич.

Предупреждения: Томори 67, Джан 90+6

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)