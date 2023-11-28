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"Надо было сыграть на ноль". Бондарь рассказал об установке Шахтера на второй тайм
"Очень тяжелое поле было"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал для UA-Футбол матч своей команды против "Антверпена" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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- Хватило ли физической выносливости на этот матч? Было ли тяжело в конце поединка?
- Очень тяжелое поле было. Здесь играет "Гамбург", здесь играем мы. Но я считаю, что все выдержали и сделали все для победы.
- Какую установку дал тренер защитному звену в перерыве?
- Надо было сыграть на ноль. Это то, что мы и сделали. Не дать сопернику разбежаться. Не дать шансов, ведь эта игра была очень важна.
- Вторая подряд сухая победа в Лиге чемпионов. Какой-то особый настрой на этот турнир?
- Нет, нет. Всегда выходим на матч так, чтобы сыграть в защите очень качественно. Молодцы не только оборонительная линия, а в первую очередь молодцы наши атакующие игроки, которые начинали прессинговать. Большая благодарность им.
- Задание на евросезон уже выполнено?
- Нет, еще не выполнена. Есть маленькая мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь.
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