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"Надо было сыграть на ноль". Бондарь рассказал об установке Шахтера на второй тайм

Лига Чемпионов
Обновлено

"Очень тяжелое поле было"

"Надо было сыграть на ноль". Бондарь рассказал об установке Шахтера на второй тайм

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал для UA-Футбол матч своей команды против "Антверпена" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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- Хватило ли физической выносливости на этот матч? Было ли тяжело в конце поединка?

- Очень тяжелое поле было. Здесь играет "Гамбург", здесь играем мы. Но я считаю, что все выдержали и сделали все для победы.

- Какую установку дал тренер защитному звену в перерыве?

- Надо было сыграть на ноль. Это то, что мы и сделали. Не дать сопернику разбежаться. Не дать шансов, ведь эта игра была очень важна.

- Вторая подряд сухая победа в Лиге чемпионов. Какой-то особый настрой на этот турнир?

- Нет, нет. Всегда выходим на матч так, чтобы сыграть в защите очень качественно. Молодцы не только оборонительная линия, а в первую очередь молодцы наши атакующие игроки, которые начинали прессинговать. Большая благодарность им.

- Задание на евросезон уже выполнено?

- Нет, еще не выполнена. Есть маленькая мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь.

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