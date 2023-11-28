"Надо было сыграть на ноль". Бондарь рассказал об установке Шахтера на второй тайм

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал для UA-Футбол матч своей команды против "Антверпена" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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- Хватило ли физической выносливости на этот матч? Было ли тяжело в конце поединка?

- Очень тяжелое поле было. Здесь играет "Гамбург", здесь играем мы. Но я считаю, что все выдержали и сделали все для победы.

- Какую установку дал тренер защитному звену в перерыве?

- Надо было сыграть на ноль. Это то, что мы и сделали. Не дать сопернику разбежаться. Не дать шансов, ведь эта игра была очень важна.

- Вторая подряд сухая победа в Лиге чемпионов. Какой-то особый настрой на этот турнир?

- Нет, нет. Всегда выходим на матч так, чтобы сыграть в защите очень качественно. Молодцы не только оборонительная линия, а в первую очередь молодцы наши атакующие игроки, которые начинали прессинговать. Большая благодарность им.

- Задание на евросезон уже выполнено?

- Нет, еще не выполнена. Есть маленькая мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь.