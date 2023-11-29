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Нужно всего лишь обыграть Порту на выезде. Расклады Шахтера перед последним туром Лиги чемпионов
Шансы есть, и вполне реальные
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 5-го тура
"Горняки" уже в Лиге Европы, но ждали окончания матча "Барселона" - "Порту", чтобы знать полные расклады в борьбе за Лигу чемпионов.
В итоге, вечером каталонцы обыграли португальцев 2:1 и определили задачу "горнякам".
Для выхода в 1/8 финала донецкой команде нужно обыгрывать в последнем туре "Порту" на выезде. Ничья команду Пушича не устроит.
Напомним, что поединки последнего тура пройдут 13 декабря.
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