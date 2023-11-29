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Нужно всего лишь обыграть Порту на выезде. Расклады Шахтера перед последним туром Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шансы есть, и вполне реальные

Нужно всего лишь обыграть Порту на выезде. Расклады Шахтера перед последним туром Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Антверпен" 1:0 и обеспечил себе евровесну.

"Горняки" уже в Лиге Европы, но ждали окончания матча "Барселона" - "Порту", чтобы знать полные расклады в борьбе за Лигу чемпионов.

В итоге, вечером каталонцы обыграли португальцев 2:1 и определили задачу "горнякам".

Для выхода в 1/8 финала донецкой команде нужно обыгрывать в последнем туре "Порту" на выезде. Ничья команду Пушича не устроит.

Напомним, что поединки последнего тура пройдут 13 декабря.

Нужно всего лишь обыграть Порту на выезде. Расклады Шахтера перед последним туром Лиги чемпионов - изображение 1
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