Нужно всего лишь обыграть Порту на выезде. Расклады Шахтера перед последним туром Лиги чемпионов

В матче 5-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" обыграл "Антверпен" 1:0 и обеспечил себе евровесну.

"Горняки" уже в Лиге Европы, но ждали окончания матча "Барселона" - "Порту", чтобы знать полные расклады в борьбе за Лигу чемпионов.

В итоге, вечером каталонцы обыграли португальцев 2:1 и определили задачу "горнякам".

Для выхода в 1/8 финала донецкой команде нужно обыгрывать в последнем туре "Порту" на выезде. Ничья команду Пушича не устроит.

Напомним, что поединки последнего тура пройдут 13 декабря.