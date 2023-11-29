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На радость всем. Янг Бойз выкинул Црвену Звезду из еврокубков
Швейцарцы идут в ЛЕ, сербы идут...
фото из соцсетей
В 5-м туре группы G
Основная канва матча – кто из команд займет третье место в группе и квалифицируется в Лигу Европы.
Швейцарцы очень уверенно решили этот вопрос еще в первом тайме. После двух стандартов гости обеспечили себе комфортное преимущество в два гола, которое продержалось до конца матча.
0:2. Сербы, на радость, очень слабы. Швейцарцы идут в Лигу Европы. "Ман Сити" и "Лейпциг" весной сыграют в Лиге чемпионов.
"Янг Бойз" - "Црвена Звезда" 2:0
Голы: Неделькович (8, аг), Блум (29)
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