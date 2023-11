ЛЧ. Барселона - Порту 2:1. Чисто португальские разборки

"Барселона" провела далеко не идеальный, но все же лучший свой поединок после Эль Класико, и это вывело ее в первый за три года плей-офф ЛЧ.

Со старта было видно, что матч равный и шансы получат обе стороны. Так и вышло. Уже в середине первого тайма счет был 1:1.

У "Порту" забил Пепе Акино, воспользовавшись пассивностью игроков "Барсы" на подборе. За каталонцев гостям ответил экс-игрок "Бенфики" Жоау Канселу, которому удался отменный сольный проход.

Надо заметить, что атакующие игроки обеих команд заметно превосходили защитников - из-за этого моменты возникали постоянно, а игра выглядела довольно хаотично. Вот Рафинья не попал в створ ворот с 12-ти метров, а вот уже Варела вырезал мяч в девятку, но Пенья отбил в красивом прыжке. Перерыв.

3 - Joao Cancelo ???????? has scored three goals with @FCBarcelona this season in all competitions (16 games), equaling his best tally in a single campaing for teams of the the Top 5 European Leagues. Projection. #UCL pic.twitter.com/AS8Zz0gi4I

Как "Барса" вырвала победу? Все благодаря ударному началу второго тайма. Жоау Феликс - к слову, тоже бывший игрок "Бенфики" - в первой же атаке после перерыва чуть не сломал перекладину с 25-ти метров.

Ну, а на 57-й минуте они с Канселу разыграли эталонную атаку левым краем - один прошел и отдал, а другой в касание замкнул.

Естественно, по такой игре у "Порту" были моменты сравнять счет, но, во-первых, Иньяки Пенья просто гениально менял травмированного тер Штегена, а во-вторых, сами "Драконы" завершали атаки довольно бездарно. Взять хотя бы шанс Акино - ну куда он тянул? Зачем?

В принципе, таково и главное впечатление от игры - и "Барса", и "Порту" не в лучшем состоянии. Мы видели их куда более сильными.

3 - @joaofelix70 ???????? has scored three goals this season in the #UCL (5 games) with @FCBarcelona, equaling his best tally in a single season in the competition (three also in 2019/20 and 2020/21 with Atlético de Madrid). Inspired. pic.twitter.com/L9liNWGxeu