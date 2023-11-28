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ЛЧ. Барселона - Порту 2:1. Чисто португальские разборки

Лига Чемпионов
Обновлено

Экс-игроки Бенфики вывели каталонцев из группы

ЛЧ. Барселона - Порту 2:1. Чисто португальские разборки

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" провела далеко не идеальный, но все же лучший свой поединок после Эль Класико, и это вывело ее в первый за три года плей-офф ЛЧ.

Со старта было видно, что матч равный и шансы получат обе стороны. Так и вышло. Уже в середине первого тайма счет был 1:1.

У "Порту" забил Пепе Акино, воспользовавшись пассивностью игроков "Барсы" на подборе. За каталонцев гостям ответил экс-игрок "Бенфики" Жоау Канселу, которому удался отменный сольный проход.

Надо заметить, что атакующие игроки обеих команд заметно превосходили защитников - из-за этого моменты возникали постоянно, а игра выглядела довольно хаотично. Вот Рафинья не попал в створ ворот с 12-ти метров, а вот уже Варела вырезал мяч в девятку, но Пенья отбил в красивом прыжке. Перерыв.

Как "Барса" вырвала победу? Все благодаря ударному началу второго тайма. Жоау Феликс - к слову, тоже бывший игрок "Бенфики" - в первой же атаке после перерыва чуть не сломал перекладину с 25-ти метров.

Ну, а на 57-й минуте они с Канселу разыграли эталонную атаку левым краем - один прошел и отдал, а другой в касание замкнул.

Естественно, по такой игре у "Порту" были моменты сравнять счет, но, во-первых, Иньяки Пенья просто гениально менял травмированного тер Штегена, а во-вторых, сами "Драконы" завершали атаки довольно бездарно. Взять хотя бы шанс Акино - ну куда он тянул? Зачем?

В принципе, таково и главное впечатление от игры - и "Барса", и "Порту" не в лучшем состоянии. Мы видели их куда более сильными.

При этом даже такие каталонцы уже официально в плей-офф ЛЧ с 12 очками. Судьба же "Порту" решится в лобовом противостоянии с "Шахтером" в последнем туре.

5-й тур Лиги чемпионов. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Порту" - 2:1

Голы: Канселу, 32, Жоау Феликс, 57 - Пепе Акино, 30

"Барселона": Пенья - Араухо, Кунде, Иньиго Мартинес, Канселу (Бальде, 82) - Педри, Гюндоган, де Йонг - Рафинья (Ямаль, 90), Левандовский, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 75)

"Порту": Диегу Кошта - Жоау Мариу (Хорхе Санчес, 67), Кардосу (Намасо, 90), Пепе, Сануси - Пепе Акино, Эустакио (Нико Гонсалес, 81), Варела, Галено (Тони Мартинес, 90) - Эванилсон (Консейсау, 81), Тареми

Предупреждения: де Йонг, 37, Жоау Феликс, 59 - Кардосу, 36, Жоау Мариу, 57, Пепе Акино, 74

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1 голосов
Комментарии
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 00:11
Левандовски ФСЁ - 2
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Комментарии 11
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 00:11
Левандовски ФСЁ - 2
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2
0
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 00:09
С Атлетико бы так.
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2023 в 00:15
Только первыми не пропускать.
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 00:17
Желательно.)
 
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Zidane5 (Одесса)
29.11.2023 в 00:07
Играли Бенфика против Порту )
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Spokoyno (Київ)
29.11.2023 в 00:05
На жаль на виїзді... Не зміг подивитися. Утім перемога над основним конкурентом у групі... зважаючи не деякий спад ЧУДОВО!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2023 в 00:13
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2023 в 00:02
Перевзутому не сон приснился, а откровение было. Правда не Шевченко гол забил, а Феликс. Такое бывает, не рассмотрел, ведь Шевченко и Феликс почти близнецы, вот и попутал.)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.11.2023 в 23:58
Сьогодні Барса місцями була схожа на себе в своїй кращій версії ))) Красива гра!Канселу -красень, чудовий матч, найкращий гравець! Другий гол- ідеальна комбінація португальців! Пенья, Де Йонг, Араухо молодці!Левандовські і Гюгдоган слабо.Педрі теж не свій звичний рівень.Торрес- тормоз!З перемогою, барселонці!!!
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3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2023 в 00:03
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1
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Бapceлиниyс
29.11.2023 в 00:06
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