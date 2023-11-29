Срна: Мы играли за Шахтер и всю Украину

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал победу команды над "Антверпеном" (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Трудный матч с первых минут. Это самые тяжелые игры, потому что нас учитывает два результата, а соперника – только победа. Хочешь бежать в атаку, но думаешь, чтобы не пропустить. Мы говорили об этом, хотели идти на победу с первых минут. Мы "Шахтер" – всегда против любого соперника идем на победу.

- Во втором тайме "Шахтер" меньше владел мячом – ваш замысел или бельгийцы сами смогли так сделать?

– Это точно не наш замысел. Мы сели назад, но они ничего не создали. Если посчитать наши моменты, у нас было еще – 3-4 момента, 2 поперечины. А у них был один полумомент в первом тайме. Потому поздравляю команду, они все герои. Мы сегодня играли за "Шахтер" и всю Украину.

– На поле была схватка после матча.

- Эмоции.

– Что было в раздевалке? Слышали, что было очень громко.

- Конечно, мы в такой ситуации живем, наша страна. Для каждого фана украинского футбола это очень большой шаг вперед. Очень многое значит. Мы заработали очки, прошли дальше, будем до конца сражаться за проход в ЛЧ, – сказал Срна.