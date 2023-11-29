Нападающий Антверпена: Мы сами виноваты, что у нас ноль очков

Нападающий "Антверпена" Винсент Янссен прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 5-м тура Лиги чемпионов.

"Сегодняшний матч – это история нашей кампании в Лиге чемпионов. Мы могли сегодня взять очки, как и дома против "Шахтера", а также против "Порту".

Мы сами виноваты в том, что у нас ноль очков. Мы должны взять на себя ответственность.