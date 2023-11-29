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Нападающий Антверпена: Мы сами виноваты, что у нас ноль очков

Лига Чемпионов

Винсент Янссен - о гостевом поражении от "Шахтера"

Нападающий Антверпена: Мы сами виноваты, что у нас ноль очков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Антверпена" Винсент Янссен прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 5-м тура Лиги чемпионов.

"Сегодняшний матч – это история нашей кампании в Лиге чемпионов. Мы могли сегодня взять очки, как и дома против "Шахтера", а также против "Порту".

Мы сами виноваты в том, что у нас ноль очков. Мы должны взять на себя ответственность.

В Лиге чемпионов исход игры решается на основе мелких деталей. У вас лишь несколько шансов, и вы должны ими воспользоваться. Мы должны быть лучше в этом аспекте", - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

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Источник:
UEFA
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