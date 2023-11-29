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Нападающий Антверпена: Мы сами виноваты, что у нас ноль очков
Винсент Янссен - о гостевом поражении от "Шахтера"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Антверпена" Винсент Янссен прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:1) в 5-м тура Лиги чемпионов.
"Сегодняшний матч – это история нашей кампании в Лиге чемпионов. Мы могли сегодня взять очки, как и дома против "Шахтера", а также против "Порту".
Мы сами виноваты в том, что у нас ноль очков. Мы должны взять на себя ответственность.
В Лиге чемпионов исход игры решается на основе мелких деталей. У вас лишь несколько шансов, и вы должны ими воспользоваться. Мы должны быть лучше в этом аспекте", - приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.
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