Бондарь: Янссен только за мной и бегал, что-то хотел. Может, футболку...

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь высказался в эфире MEGOGO о победе "горняков" над "Антверпеном" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0).

"Почему такой получился тяжелый второй тайм? Счет был 1:0, команда боялась пропустить мяч где-то, чтобы не изменились цифры на табло на 1:1. Евровесна уже есть, но мы уже говорили после победы над "Барсой", что можем воплотить маленькую мечту - нашу и всех украинцев, за которых мы сегодня играли, за ВСУ, которые сегодня защищают нашу страну. Хотили подарить им маленькую радость.Наши защитники находятся в сложных погодных условиях и вообще в тяжелой ситуации, надеюсь, они немного улыбнулись и порадовались за нас".

"Момент с проверкой VAR? Я считаю, что это был не пенальти. Я немного прихватил Янссена за плечо. Он много бегал, провоцировал, только за мной и бегал, что-то хотел. Может, футболку. ВАР был, судья посмотрел - не было фола".

"Очень тяжелое поле. Сложно играть на нем в тот футбол, который мы предлагаем, где-то не сыграли в билдапе так, как хотели, действовали проще, воспользовались своим моментом. Во втором тайме могли делать счет и 2:0, и 3:0" .

"Этот 11-й номер, Муйя… Он подошел к Азарову, начал кричать что-то некрасивое по-английски. Я подошел, снова там был Янссен, он скакал, что-то хотел. Они уже вылетели, не набрали ни одного балла в ЛЧ, конечно, они хотели провоцировать и портить нам настроение. У нас еще важна игра через 2 недели. Сегодня имеем очень важную победу – для нас и нашей страны".

"Едем ли в Португалию за победой? Конечно, когда выпал такой шанс, наверное, нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы им воспользоваться. В случае успеха, это будет неожиданность от нас. Никто и не ожидал, что мы до 6-го тура будем бороться за плей-офф ЛЧ. Это был бы исторический результат".