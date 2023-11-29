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Хави - о 2:1 с Порту: Барселона показала менталитет победителя

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Каталонцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов

Хави - о 2:1 с Порту: Барселона показала менталитет победителя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоены" Хави поделился своими мыслями о победе над "Порту" (2:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Мы дошли до 1/8 финала, и во многих моментах этого матча мы играли хорошо. Я рад за клуб, и это была действительно хорошая победа над ведущим топ-клубом. Я думаю, что мы показали действительно хороший менталитет победителя в том, как мы отреагировали на 0:1. Я подумал, что было идеально сравнять счет так быстро, и второй тайм показал, что мы на хорошем уровне.

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В перерыве я сказал своим игрокам, что они должны быть более смелыми, что они должны идти на правильный риск, чтобы лучше использовать мяч.

А что касается Иньяки Пенья – он был необыкновенным. Жоау Феликс нужен был этот гол – он будет важен для него. Верно также и то, что, если бы мы рискнули, результат мог бы быть для нас еще более убедительным", - подытожил Хави.

После победы "Барселона" гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник:
UEFA
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