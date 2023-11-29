Пушич: Матвиенко – отличный игрок, защищал его, когда дела шли не слишком хорошо

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич подвел итог матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Антверпеном" (1:0).

– "Шахтер" обеспечил себе евровесну. Какие ваши первые эмоции и впечатления по этому поводу?

– Во-первых, я очень горжусь своими игроками и всеми, кто работает в клубе, тем, что мы достигли нашей первой и важной цели. В такой группе это достижение было нелегким, нам ведь противостояли очень хорошие команды на высоком уровне.

Относительно эмоций: более чем счастлив. Гордый за команду, игроков и всех работников клуба.

– Зубков получил награду лучшему игроку. Как вы его поздравили?

– Не знал этого, впервые слышу от вас. Конечно, он заслужил награду, но для меня вся команда – лучшие игроки, каждый отлично себя показал. Горжусь своими футболистами.

– Давайте сравним два тайма. Почему во втором тайме команда больше села в оборону? Такова была ваша установка или это была импровизация?

– Не совсем. В какой-то части игры приходится импровизировать. Также была определенная усталость, что логично, ведь поле достаточно тяжелое. Игроки сделали все, что могли, но, несмотря на это, важно демонстрировать организацию и дисциплину. Мы так и поступили.

Здесь речь идет не только о доминировании с мячом, как я уже говорил. Надо доминировать и без мяча. В части этой игры мы как раз доминировали без мяча. Горжусь своей командой – она сделала очень многое.

– Матвиенко отличился забитым мячом. Ожидали ли вы этого от него и что можете сказать по поводу его роли в команде сейчас?

– Я с самого начала говорил, что Матвиенко – отличный игрок, защищал его, когда дела шли не слишком хорошо. Его потенциал и качества очевидны. Я не то чтобы ожидал, а знал, что он может забивать со стандартов, ведь делал это раньше. Это не стало неожиданностью для меня.

Была хорошая передача от Зубкова и отличная организация атаки. Да, один игрок забивает, однако другие делают немало для этого. Радуюсь за Матвиенко, он показал свои качества и потенциал.

– Впереди матч против "Порту". Что будет самым важным для команды в этом матче?

– Трудно сказать сейчас. Во-первых, нужно посмотреть, как они сыграют с "Барселоной", а во-вторых, есть еще несколько недель в запасе. Сейчас мы довольны тем, что добились фантастической цели – остаться в еврокубках после зимнего перерыва. Это сейчас самое важное. А уже на следующих неделях мы будем думать о "Порту".

– Мы увидели на стадионе многие украинские болельщики. Чувствовали ли вы их поддержку?

– Да, конечно. Невероятно видеть людей на трибунах, нам этого очень не хватает в украинском чемпионате. Всем этого не хватает. Благодарен за их поддержку, что очень важно для очень молодой команды. Спасибо им за это.