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ЛЧ. Арсенал – Ланс 6:0. Яркий выход в плей-офф
"Канониры" выиграли свою группу
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа B, пятый тур
29 ноября, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)
"Арсенал" - "Ланс" 6:0
Голы: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартинелли 27, Эдегор 45+1, Жоржиньо 86 (пен.)
Арсенал: Рая – Томиясу (Уайт 46), Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер 46) – Эдегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц – Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетиа 82), Мартинелли
Ланс: Самба – Градит (Хусанов 62), Данзо, Медина (Мачадо 46) – Франковский, Н. Менди (Д. Кошта 76), Самед (Аль Айнауи 46), Айдара – Сотока (Томассон 46), Вахи, Фульжини
Предупреждения: Менди 41, Хусанов 63, Айдара 64
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