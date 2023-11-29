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ЛЧ. Арсенал – Ланс 6:0. Яркий выход в плей-офф

Лига Чемпионов

"Канониры" выиграли свою группу

ЛЧ. Арсенал – Ланс 6:0. Яркий выход в плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

Группа B, пятый тур

29 ноября, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

"Арсенал" - "Ланс" 6:0

Голы: Хаверц 13, Жезус 21, Сака 23, Мартинелли 27, Эдегор 45+1, Жоржиньо 86 (пен.)

Арсенал: Рая – Томиясу (Уайт 46), Салиба, Габриэл, Зинченко (Кивьер 46) – Эдегор, Райс (Жоржиньо 75), Хаверц – Сака (Нелсон 66), Жезус (Нкетиа 82), Мартинелли

Ланс: Самба – Градит (Хусанов 62), Данзо, Медина (Мачадо 46) – Франковский, Н. Менди (Д. Кошта 76), Самед (Аль Айнауи 46), Айдара – Сотока (Томассон 46), Вахи, Фульжини

Предупреждения: Менди 41, Хусанов 63, Айдара 64

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