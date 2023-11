У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 - это худший показатель среди вратарей

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Галатасараем" в 5-м туре группового этапа ЛЧ - 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол турецкой команды был забит ударом в ближний угол.

С сезона-2018/19 Онана провел в Лиге чемпионов 44 матча и допустил 7 ошибок, которые привели к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди вратарей - никто другой не совершал более трех результативных ошибок за этот период.

3 ошибки допустили Мануэль Нойер (за 41 матч) и Херонимо Рульи (за 12 игр).

Most errors leading to opposition goals by goalkeepers in the UEFA Champions League since 2018-19:



7 - André Onana (44 apps)

6 - ❌

5 - ❌

4 - ❌

3 - Manuel Neuer (41 apps), Gerónimo Rulli (12 apps) pic.twitter.com/oUeSYP1cS9