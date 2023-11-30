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У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 - это худший показатель среди вратарей
Андре совершил 7 результативных ошибок в Лиге чемпионов с сезона-2018/19
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Галатасараем" в 5-м туре группового этапа ЛЧ - 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол турецкой команды был забит ударом в ближний угол.
С сезона-2018/19 Онана провел в Лиге чемпионов 44 матча и допустил 7 ошибок, которые привели к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди вратарей - никто другой не совершал более трех результативных ошибок за этот период.
3 ошибки допустили Мануэль Нойер (за 41 матч) и Херонимо Рульи (за 12 игр).
Most errors leading to opposition goals by goalkeepers in the UEFA Champions League since 2018-19:— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 29, 2023
7 - André Onana (44 apps)
6 - ❌
5 - ❌
4 - ❌
3 - Manuel Neuer (41 apps), Gerónimo Rulli (12 apps) pic.twitter.com/oUeSYP1cS9
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