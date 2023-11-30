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У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 - это худший показатель среди вратарей

Лига Чемпионов

Андре совершил 7 результативных ошибок в Лиге чемпионов с сезона-2018/19

У Онана 7 результативных ошибок в ЛЧ с сезона-2018/19 - это худший показатель среди вратарей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Галатасараем" в 5-м туре группового этапа ЛЧ - 3:3. Первые два гола манкунианцы пропустили после ошибок Онана при стандартных положениях. Третий гол турецкой команды был забит ударом в ближний угол.

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С сезона-2018/19 Онана провел в Лиге чемпионов 44 матча и допустил 7 ошибок, которые привели к голам в ворота его команд. Это худший показатель среди вратарей - никто другой не совершал более трех результативных ошибок за этот период.

3 ошибки допустили Мануэль Нойер (за 41 матч) и Херонимо Рульи (за 12 игр).

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Галатасарай (Стамбул) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Комментарии
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2023 в 09:36
Нехай Луніна підписують!Він заслужив бути основним воротарем!
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Комментарии 1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.11.2023 в 09:36
Нехай Луніна підписують!Він заслужив бути основним воротарем!
Ответить
0
0

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