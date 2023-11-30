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Ризнык попал в команду недели Лиги чемпионов от WhoScored

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Портал отметил игру украинца

Ризнык попал в команду недели Лиги чемпионов от WhoScored

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Статистический портал WhoScored представил свою версию команды недели в Лиге чемпионов по итогам 5-го тура группового этапа.

В топ-11 лучших игроков попал и голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык. В матче против "Антверпена" (1:0) он отыграл на ноль, а также совершил 6 сейвов. За свое выступление Дмитрий получил 8.3 балла.

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Команда недели Лиги чемпионов по версии WhoScored:

Ризнык попал в команду недели Лиги чемпионов от WhoScored - изображение 1
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Источник:
WhoScored
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