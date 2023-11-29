Мы пахали. Акценты зрителя на игре Шахтера с Антверпеном

Да, именно таким в итоге у меня получилось впечатление от матча в Гамбурге. Ощущение тяжкого, добросовестного и эффективного труда, что нисколько не умаляет факт этой победы и ее турнирное значение. "Шахтер" ответственно отнесся к решающему для него поединку, и это сказалось на результате.

Согласитесь, в начале сезона у нас и близко не было уверенности в том, что чемпион Украины докажет свое превосходство над чемпионом Бельгии. Победа в Антверпене, как симбиоз характера и везения, сама по себе тоже в этом не убедила. Триумф же над "Барселоной" был настолько неожиданным, что все еще оставлял знак вопроса.

Коллега Юстас, к примеру, был уверен, что "Антверпену" мы проиграем – чисто психологически не настроившись на него должным образом после столь фантастического успеха. Но видимо не зря я в прошлый раз назвал то чудо обыкновенным. Вчера "Шахтер", что называется, уверенно взял свое. И эти два случая подряд явно не случайны.

Первая ласточка команды еще ван Леувена нам весны в Европе сделать, естественно, не могла. Остается лишь предполагать, как продолжил бы в Лиге чемпионов тот "Шахтер". Но еще две птички, поставленные в графе "победы" командой Пушича, гарантировали решение главной задачи: продолжения участия в евросезоне.

Игра не была особо зрелищной, но и скуку не навевала – это было действо типично среднего уровня. Стоит подчеркнуть, что самый долгий отрезок матча без моментов пришелся на его последнюю треть – более получаса разделили между собой попытки Степаненко и Судакова. А у ворот Ризныка, по большому счету, царила тишина.

Единственный раз ему пришлось действительно спасать их от гола на 32-й минуте, после удара Муйи. "Шахтер" уже почти полтайма вел в счете, и в дальнейшем сопернику не позволил ровным счетом ничего. Это мы с вами могли переживать по поводу в перспективе возможной опасности – на деле ее не было. Повторюсь, пахали качественно.

При этом имели кроме гола еще четыре шанса добиться большего. То есть, с точки зрения игры в футбол для зрителя, к команде Пушича вопросов не имею. Хоть и считаю, что минимальная победа более адекватно отвечает увиденному на поле. Для изменения этой картины маслом не хватило буквально еще одного, причем реализованного момента.

Есть нюанс. На 54-й минуте, при 1:0, рефери вполне мог назначить пенальти за фол Бондаря на Янссене. Включаю Юстаса: "При желании, конечно, можно и поставить. Возможно, сыграло свою роль то, что мяч не шел к этому игроку". Кстати, рефери был из Польши, а ВАР-ассистент из Германии.

Но есть и другие нюансы. Затем Бюте дважды в течение семи минут переводил мяч в перекладину после ударов Азарова и Степаненко – а это уже чистое везение: попадание в каркас – априори происки Фортуны.

Кипер "Антверпена", наряду с нашим Судаковым, стал самой заметной фигурой в ключевые эпизоды игры – красноречивый факт, говорящий за себя. Я бы еще отметил Зубкова. Как оказалось, не только я, но и те, кто делает это официально, руководствуясь совсем иными критериями. А нашим "подвальным" экспертам он все равно не угодил.

Итак, задача выполнена. Кому угодно, можете считать ее задачей-минимум. Но лично я в максимум не верю. Не этот "Шахтер". Не у "Порту" в гостях. Не в этом сезоне. Разумеется, в футболе бывает всякое, но такое уже действительно было бы сродни спортивному подвигу. А мечтать, да, не вредно. Вредно не мечтать?

И в очередной раз повторю: если говорить о чисто спортивной составляющей (минуя финансы и престижность), то мой приоритет болельщика – как можно чаще наблюдать украинские клубы в официальных международных матчах. И нет ни малейших сомнений, что, в этом смысле, Лига Европы для "Шахтера" нынче – наш любимый размер.

Фото: Михайло Лозовий / UA-Футбол