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Центрбек Шахтера - в сборной 5-го тура Лиги чемпионов от УЕФА. ФОТО
Николай Матвиенко вытянул матч с Антверпеном
Михайло Лозовий, UA-Football
УЕФА огласил символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов.
Попал в нее и центрбек "
Кроме этого, на счету 27-летнего украинца 11 защитных действий и 2 из 4 выигранных единоборств.
Лучшими игроками тура по очкам в Fantasy Champions League стали Жоау Мариу, который оформил хет-трик в ворота миланского "Интера", и Хаким Зиеш, дважды наказавший "Манчестер Юнайтед" ударами со штрафных.
The stars of Matchday 5 ⭐️#UCLTOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 30, 2023
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