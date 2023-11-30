Центрбек Шахтера - в сборной 5-го тура Лиги чемпионов от УЕФА. ФОТО

УЕФА огласил символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов.

Попал в нее и центрбек " Шахтера " Николай Матвиенко, который забил единственный и решающий гол в ворота "Антверпена" (1:0).

Кроме этого, на счету 27-летнего украинца 11 защитных действий и 2 из 4 выигранных единоборств.

Лучшими игроками тура по очкам в Fantasy Champions League стали Жоау Мариу, который оформил хет-трик в ворота миланского "Интера", и Хаким Зиеш, дважды наказавший "Манчестер Юнайтед" ударами со штрафных.