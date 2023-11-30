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Центрбек Шахтера - в сборной 5-го тура Лиги чемпионов от УЕФА. ФОТО

Лига Чемпионов

Николай Матвиенко вытянул матч с Антверпеном

Центрбек Шахтера - в сборной 5-го тура Лиги чемпионов от УЕФА. ФОТО

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

УЕФА огласил символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов.

Попал в нее и центрбек "Шахтера" Николай Матвиенко, который забил единственный и решающий гол в ворота "Антверпена" (1:0).

Кроме этого, на счету 27-летнего украинца 11 защитных действий и 2 из 4 выигранных единоборств.

Лучшими игроками тура по очкам в Fantasy Champions League стали Жоау Мариу, который оформил хет-трик в ворота миланского "Интера", и Хаким Зиеш, дважды наказавший "Манчестер Юнайтед" ударами со штрафных.

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Long (Одесса)
30.11.2023 в 16:53
Приємно
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Комментарии 1
avatar
Long (Одесса)
30.11.2023 в 16:53
Приємно
Ответить
0
0

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