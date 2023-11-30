Сабо: Антверпен - команда уровня Александрии. Откровенный пассажир

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу "Шахтера" над "Антверпеном" (1:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов .

"Не понимаю, почему на "Шахтер" налетели бельгийцы из-за судейства? Ну поставил бы арбитр пенальти, что бы эта ничья дала бы "Антверпену"? Ничего. Они все матчи в Лиге чемпионов проиграли. Думали "Шахтер" обыграть, но не тут-то было. Судья же не должен назначать пенальти из-за любых столкновений и борьбы.

Я внимательно смотрел игры "Антверпена" и могу сказать, что это команда уровня "Александрии". Я вообще не понимаю, как "Антверпен" стал чемпионом Бельгии и вышел в Лигу чемпионов. Наверное, случайно, ведь это откровенный пассажир.

Игроки "Манчестер Сити" останавливают мяч будто он продолжение их тел, а в бельгийской команде прием мяча на уровне середняков УПЛ, постоянно назад пасуют", - сказал Сабо.