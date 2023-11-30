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Сабо: Антверпен - команда уровня Александрии. Откровенный пассажир
Но это не проблема Шахтера
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал победу "Шахтера" над "Антверпеном" (1:0) в матче 5-го тура
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"Не понимаю, почему на "Шахтер" налетели бельгийцы из-за судейства? Ну поставил бы арбитр пенальти, что бы эта ничья дала бы "Антверпену"? Ничего. Они все матчи в Лиге чемпионов проиграли. Думали "Шахтер" обыграть, но не тут-то было. Судья же не должен назначать пенальти из-за любых столкновений и борьбы.
Я внимательно смотрел игры "Антверпена" и могу сказать, что это команда уровня "Александрии". Я вообще не понимаю, как "Антверпен" стал чемпионом Бельгии и вышел в Лигу чемпионов. Наверное, случайно, ведь это откровенный пассажир.
Игроки "Манчестер Сити" останавливают мяч будто он продолжение их тел, а в бельгийской команде прием мяча на уровне середняков УПЛ, постоянно назад пасуют", - сказал Сабо.
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