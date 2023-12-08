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Ризнык: Главным в матче с Порту будут холоднокровие и уверенность в своих действиях

Лига Чемпионов
Обновлено

Для выхода в весеннюю часть ЛЧ горнякам нужно на выезде обыграть Порту

Ризнык: Главным в матче с Порту будут холоднокровие и уверенность в своих действиях

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Порту", в котором для продолжения борьбы в ЛЧ "горянкам" нужна только победа.

– Что будет сложным в этом противостоянии?

– Сам матч будет трудным, ведь они себе еще не гарантировали выход в плей-офф и мы тоже. Поэтому, думаю, будет очень интенсивная игра.

– Хотел бы продолжить путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы?

– Думаю, если у нас такой шанс и ничего не теряем, ведь обеспечили себе евровесну, то хочется еще поиграть в Лиге чемпионов.

– Что будет важнее всего в тактике на этот матч?

– Холоднокровие и уверенность в своих действиях, я думаю.

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Шахтер (Донецк) Порту Дмитрий Ризнык
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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