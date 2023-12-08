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Ризнык: Главным в матче с Порту будут холоднокровие и уверенность в своих действиях
Для выхода в весеннюю часть ЛЧ горнякам нужно на выезде обыграть Порту
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился ожиданиями от матча 6-го тура
– Что будет сложным в этом противостоянии?
– Сам матч будет трудным, ведь они себе еще не гарантировали выход в плей-офф и мы тоже. Поэтому, думаю, будет очень интенсивная игра.
– Хотел бы продолжить путь в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
– Думаю, если у нас такой шанс и ничего не теряем, ведь обеспечили себе евровесну, то хочется еще поиграть в Лиге чемпионов.
– Что будет важнее всего в тактике на этот матч?
– Холоднокровие и уверенность в своих действиях, я думаю.
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